Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 26/10/2026

Từ granola, bánh ăn kiêng đến nước ép detox, nhiều sản phẩm được quảng bá là “healthy”, “ít đường”, “giảm cân” trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đằng sau những lời giới thiệu hấp dẫn, không phải sản phẩm nào cũng có thành phần và giá trị dinh dưỡng như người tiêu dùng kỳ vọng.