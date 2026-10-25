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Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 26/10/2026

Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 26/10/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Dựng các biển cảnh báo chuyên dụng ngay tại bờ sông La Vân Hạ. (Nguồn: Điện lực Huế)

Dựng các biển cảnh báo chuyên dụng ngay tại bờ sông La Vân Hạ. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Hương An

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Lịch cúp điện phường Thuận An

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 26/10/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-26-10-2026-460705.html