Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 25/9/2026

Chiều 24-9, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri để ghi nhận, tiếp thu ý kiến cử tri trước thềm Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính ở Hội trường Đảng ủy phường Đồ Sơn, kết nối trực tuyến tới điểm cầu Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố cùng 113 điểm cầu xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.