Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 24/9/2026

Người công nhân tận tụy với dòng điện, trách nhiệm với cộng đồng. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Hương An

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Lịch cúp điện phường Thuận An

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 24/9/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

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