Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 24/9/2026
Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 24/9/2026.
Lịch cúp điện phường Hương An
Lịch cúp điện phường Phú Bài
Lịch cúp điện phường Phong Thái
Lịch cúp điện phường Thuận An
Lịch cúp điện xã Quảng Điền
Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô
Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 24/9/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-24-9-2026-447045.html