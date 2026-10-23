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Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 24/10/2026

Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 24/10/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Đóng điện đưa vào sử dụng. (Nguồn: Điện lực Huế)

Đóng điện đưa vào sử dụng. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Lịch cúp điện phường Thuận An

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 24/10/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-24-10-2026-460025.html