Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 23/9/2026

Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.