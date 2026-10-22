Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 23/10/2026

Một người đàn ông 73 tuổi, quốc tịch Mỹ, rơi vào hôn mê sâu sau khi tập thể dục và xông hơi hơn một giờ, với nhiều cơ quan bị tổn thương nghiêm trọng. Sau 17 ngày hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai, người bệnh hồi phục, tự thở, ăn uống và vận động trở lại.