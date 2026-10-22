Đời sống

Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 23/10/2026

Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 23/10/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
9895 liên quanGốc
Tấm gương sáng tại Công ty Điện lực Huế. (Nguồn: Điện lực Huế)

Tấm gương sáng tại Công ty Điện lực Huế. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Hương An

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Lịch cúp điện phường Thuận An

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 23/10/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-23-10-2026-459629.html