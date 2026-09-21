Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 22/9/2026
Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 22/9/2026.
Lịch cúp điện phường Phú Bài
Lịch cúp điện phường Hương Trà
Lịch cúp điện phường Phong Thái
Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô
Lịch cúp điện xã Quảng Điền
Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 22/9/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-22-9-2026-446673.html