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Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 22/9/2026

Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 22/9/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Cán bộ nhân viên Công ty Điện lực Huế luôn sẵn sàng trực vận hành, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định. (Nguồn: Điện lực Huế)

Cán bộ nhân viên Công ty Điện lực Huế luôn sẵn sàng trực vận hành, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 22/9/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-22-9-2026-446673.html