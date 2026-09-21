Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 22/9/2026

Việc được công nhận là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, không chỉ là niềm vinh dự, tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Khánh Trung, mà còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cán bộ, đảng viên và người dân trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Điều này tạo cơ hội thu hút đầu tư, hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.