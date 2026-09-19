Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 20/9/2026

Hơn 4 thập kỷ chung sống, bà Trần Kim Xuân và ông Đặng Chiến Thắng (phường Long Biên, Hà Nội) hiếm khi nói với nhau những lời ngọt ngào. Tình nghĩa vợ chồng của họ là cùng gánh vác những năm tháng khó khăn, không làm tổn thương nhau lúc nóng giận và có mặt khi người kia cần nhất.