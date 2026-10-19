Xã hộiMôi trường - Khí hậu

Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 20/10/2026

Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 20/10/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
9892 liên quanGốc
Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ. (Nguồn: Điện lực Huế)

Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Hương An

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Lịch cúp điện phường Thuận An

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 20/10/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-20-10-2026-458289.html