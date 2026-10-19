Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 20/10/2026
Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 20/10/2026.
Lịch cúp điện phường Hương An
Lịch cúp điện phường Hương Trà
Lịch cúp điện phường Thuận Hóa
Lịch cúp điện phường Thuận An
Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 20/10/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-20-10-2026-458289.html