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Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 2/10/2026

Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 2/10/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Công tác phát quang hành lang an toàn lưới điện, củng cố hạ tầng kỹ thuật được đặt lên hàng đầu. (Nguồn: Điện lực Huế)

Công tác phát quang hành lang an toàn lưới điện, củng cố hạ tầng kỹ thuật được đặt lên hàng đầu. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Hương An

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 2/10/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-2-10-2026-450273.html