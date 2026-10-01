Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 2/10/2026
Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 2/10/2026.
Lịch cúp điện phường Hương An
Lịch cúp điện phường Thuận Hóa
Lịch cúp điện phường Phong Thái
Lịch cúp điện xã A Lưới 2
Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 2/10/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-2-10-2026-450273.html