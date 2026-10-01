Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 2/10/2026

Số ca mắc cúm A đang có xu hướng gia tăng tại nhiều bệnh viện lớn, đặc biệt trong thời điểm giao mùa như hiện nay. Đáng nói, cúm A có nguy cơ gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp ở trẻ em và người cao tuổi, đặc biệt là nhóm người có nhiều bệnh nền, thường diễn biến nặng, điều trị gặp nhiều khó khăn.