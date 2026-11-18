Ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 là dịp để gửi những lời chúc tốt đẹp đến bố, chồng, người yêu, anh em, bạn bè và đồng nghiệp nam. Những lời chúc ngắn gọn nhưng chân thành sẽ giúp phái mạnh cảm nhận được sự quan tâm, trân trọng từ những người xung quanh.