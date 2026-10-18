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Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 19/10/2026

Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 19/10/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Hỗ trợ người dân thu hoạch cây ngoài hành lang tuyến để bảo đảm an toàn, ngăn ngừa sự cố trên lưới điện trung thế. (Nguồn: Điện lực Huế)

Hỗ trợ người dân thu hoạch cây ngoài hành lang tuyến để bảo đảm an toàn, ngăn ngừa sự cố trên lưới điện trung thế. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Lịch cúp điện phường Thuận An

Lịch cúp điện xã Khe Tre

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 19/10/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-19-10-2026-457281.html