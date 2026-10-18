Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 19/10/2026

Chỉ còn một tuần nữa là đăng ký kết hôn, tôi cứ nghĩ những chuyện quan trọng nhất giữa hai đứa đã được thống nhất. Thế nhưng, trong một buổi tối bàn chuyện chuẩn bị đám cưới, bạn trai bất ngờ đưa ra hai lựa chọn liên quan đến 400 triệu đồng tiền tiết kiệm của tôi và căn nhà 4 tỷ đồng anh mua trước khi quen tôi. Tôi nghe xong mà không biết nên vui vì anh thẳng thắn hay buồn vì cảm giác tình yêu bỗng được đặt lên bàn cân với tiền bạc.