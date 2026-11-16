Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 17/11/2026

Khói thuốc trong phòng khách có thể khiến trẻ lên cơn hen. Đầu lọc vứt xuống vỉa hè có thể theo nước mưa trôi vào cống, ao hồ và sông ngòi. Từ không khí trong nhà đến nguồn nước ngoài đường phố, tác hại của thuốc lá lan xa hơn nơi điếu thuốc được châm. Giữ nhà và xe không khói thuốc, hỗ trợ người thân cai thuốc và duy trì không gian công cộng sạch là những việc cộng đồng có thể bắt đầu ngay từ bây giờ.