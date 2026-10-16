Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 17/10/2026

Ông T.V.N (63 tuổi, ngụ Tây Ninh) bị cơn đau lưng kéo dài lan xuống hai chân. Thay vì gặp bác sĩ, ông cố chịu đựng và tự điều trị bằng thuốc giảm đau trong nhiều năm. Thế nên, khi đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Tây Ninh), bác sĩ ghi nhận hai chân ông T.V.N đã bị teo cơ.