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Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 16/11/2026

Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 16/11/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Phối hợp kiểm tra hệ thống điện khách hàng. (Ảnh: Song Minh)

Phối hợp kiểm tra hệ thống điện khách hàng. (Ảnh: Song Minh)

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Lịch cúp điện phường Hương An

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 16/11/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-16-11-2026-468861.html