Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 16/11/2026

Trời chuyển lạnh và hanh khô, làn da của chị em cũng theo đó mà căng rát, bong tróc. Đây là lúc nhu cầu dưỡng da tăng cao, và cũng là mùa làm ăn của đủ loại "kem trộn", mỹ phẩm trôi nổi hứa hẹn trắng da cấp tốc. Bài viết này giúp bạn vừa chăm da đúng cách, vừa tránh được những sản phẩm có thể gây hại.