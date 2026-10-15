Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 16/10/2026

Không chỉ chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất biên cương, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) còn bền bỉ đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, chăm lo học sinh nghèo... Từ những ngày công sửa nhà, những con bò giống làm vốn đến lớp học xóa mù chữ, tình quân dân ngày càng được vun đắp, trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.