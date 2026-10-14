Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 15/10/2026

Thương các con chật vật tích lũy mua nhà, mẹ chồng tôi đưa ra quy định: Hằng tháng hai vợ chồng bàn giao toàn bộ thu nhập để bà gom góp. Tôi hiểu tấm lòng chắt chiu của mẹ, nhưng sự kiểm soát chi li đến từng đồng đã đẩy cuộc hôn nhân mới cưới vào sự ngột ngạt, làm tổn thương lòng tự trọng của chúng tôi.