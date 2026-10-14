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Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 15/10/2026

Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 15/10/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Công tác thay thế đường dây thuộc công trình sửa chữa lớn tự thực hiện tại trạm biến áp Hương Sơn 1, Huế. (Nguồn: Điện lực Huế)

Công tác thay thế đường dây thuộc công trình sửa chữa lớn tự thực hiện tại trạm biến áp Hương Sơn 1, Huế. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Lịch cúp điện phường Hương An

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Lịch cúp điện phường Thuận An

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Lịch cúp điện xã Khe Tre

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 15/10/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-15-10-2026-456109.html