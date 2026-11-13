Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 14/11/2026

Huy động nhân lực, phương tiện để tổng lực ra quân thực hiện công tác duy tu, sửa chữa và bảo dưỡng các đường dây cấp điện cho các khách hàng. (Ảnh: Diệu Huyền)

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Lịch cúp điện phường Hương An

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 14/11/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

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