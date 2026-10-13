Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 14/10/2026

TP Hồ Chí Minh xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực được quan tâm như quy hoạch, đất đai, bồi thường, tái định cư. Bên cạnh đó, hàng loạt nền tảng số và giải pháp cải cách hành chính đang được triển khai nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm thủ tục trung gian và hướng tới mô hình chính quyền số phục vụ.