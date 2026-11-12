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Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 13/11/2026

Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 13/11/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Sửa chữa hệ thống biến áp, bảo đảm vận hành lưới điện ổn định tại khu vực đô thị. (Ảnh: Huyền Điền)

Sửa chữa hệ thống biến áp, bảo đảm vận hành lưới điện ổn định tại khu vực đô thị. (Ảnh: Huyền Điền)

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Lịch cúp điện phường Thuận An

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 13/11/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-13-11-2026-467837.html