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Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 12/11/2026

Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 12/11/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Công ty Điện lực Huế duy trì công tác vận hành, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: Nguyễn Tuấn)

Công ty Điện lực Huế duy trì công tác vận hành, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: Nguyễn Tuấn)

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Lịch cúp điện phường Hương An

Lịch cúp điện phường Thuận An

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 12/11/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-12-11-2026-467101.html