Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 12/10/2026

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo nguy cơ lũ lụt vẫn ở mức cao khi bão tiếp tục di chuyển lên phía Bắc và vào sâu trong đất liền. Một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 25 cm.