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Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 12/10/2026

Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 12/10/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Quá trình thu hồi máy biến áp trung gian A Roàng trung chuyển về Hồng Thủy. (Nguồn: Điện lực Huế)

Quá trình thu hồi máy biến áp trung gian A Roàng trung chuyển về Hồng Thủy. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Hương An

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Lịch cúp điện phường Thuận An

Lịch cúp điện xã Khe Tre

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 12/10/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-12-10-2026-454245.html