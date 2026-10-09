Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 10/10/2026

Máy phát điện 250kVA được đấu nối trực tiếp để làm nguồn dự phòng, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống bất khả kháng nào có thể xảy ra. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Lịch cúp điện phường Hương An

Lịch cúp điện xã Khe Tre

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 10/10/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

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