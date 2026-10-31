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Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 1/11/2026

Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 1/11/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Diễn tập là dịp để rèn luyện cho đội ngũ công nhân tác phong làm việc chuyên nghiệp, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. (Nguồn: Điện lực Huế)

Diễn tập là dịp để rèn luyện cho đội ngũ công nhân tác phong làm việc chuyên nghiệp, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 01/11/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-1-11-2026-462729.html