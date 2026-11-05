Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay 6/11/2026

Công tác bảo dưỡng hệ thống điện được thực hiện trong ngày Quốc tế lao động 1/5 nên ít ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Phú Bài. (Ảnh: Diệu Huyền)

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Lịch cúp điện phường Hương An

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Lịch cúp điện phường Thuận An

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Lịch cúp điện xã Khe Tre

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 6/11/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

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