Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay 5/11/2026

Nhiều bạn trẻ chạm ngưỡng 30, thu nhập ổn định, sống giữa lòng thành phố nhộn nhịp nhưng mang trong mình cảm giác cô đơn của một kẻ "vô gia cư tâm hồn". Họ vẫn còn đầy đủ bố mẹ, vẫn có anh chị em, nhưng mỗi khi kiệt sức, họ nhận ra mình chẳng còn một mái nhà đúng nghĩa nào để trở về.