Điện lực Quảng Điền phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tổng kiểm tra hệ thống điện và cơ sở hạ tầng trên địa bàn. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Lịch cúp điện phường Hương An

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Lịch cúp điện phường Thuận An

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 20/11/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!