Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 29/9 – 4/10/2026: Sẽ cúp điện cả nhiều hộ dân cư

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 29/9 – 4/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 29/9 – 4/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 29/9 – 4/10/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh

KHU VỰC: Khu phố 7, 12 phường Tân Ninh; khu phố Hiệp Tân phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu phố Thạnh Lợi phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu phố Tân Phước phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu Phố Hiệp Bình, 2,10 phường Tân Ninh; Khu phố Ninh Thành, Ninh Phúc phường BÌnh Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Dầu

KHU VỰC: Ấp Xóm Bố xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu phố Phước Đức A, Phước Đức B Phường Gia Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu phố Thanh Bình phường Gò Dầu; ấp Phước Đông xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trảng Bàng

KHU VỰC: Khu phố Lộc Chánh phường An Tịnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc; khu phố Gia Bình, Rổng Tượng phường Gò Dầu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

KHU VỰC: CÔNG TY TNHH PHÁT PHÚ TRỌNG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Đông Thành xã Tân Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ẤP Cây Cầy xã Tân Hoà, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Tân Thuận xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Tân Tây xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thái Bình

KHU VỰC: Ấp An Bình xã Châu Thành; Khu Phố Thanh Hòa phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 11:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu Phố Thanh Phước phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 11:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu Phố Thanh Hòa phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

KHU VỰC: Ấp Phước Long xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 09:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Bàu Sen xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 09:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Phước Lợi, Bờ Hồ xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu phố Ninh Bình phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/10/2026 đến 10:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Phước Bình xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/10/2026 đến 10:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu phố Ninh Bình phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/10/2026 đến 14:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

KHU VỰC: Lâm Phi Hùng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 09:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Suối Mây xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Gốm Sứ Sơn Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 29/09/2026 đến 10:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/09/2026 đến 11:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công ty TNHH Trang trại Bảo Trân

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/09/2026 đến 15:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Lê Cảnh Thông

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Thạnh An xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/10/2026 đến 09:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Hòa Bình, xã Phước Vinh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

KHU VỰC: Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu phố Trường An phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

KHU VỰC: Ấp Bến Đình xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Long Giao xã Long Chữ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Mộc Bài xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp