Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 27/10 – 1/11/2026: Cúp điện từ 8 – 10 tiếng hầu hết các khu dân cư nằm trong danh sách

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 27/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 27/10 – 1/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 27/10 – 1/11/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh

KHU VỰC: Khu phố Tân Phước phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu phố Ninh Phúc, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Dầu

KHU VỰC: Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Xóm Bố xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu phố Thanh Bình A phường Gò Dầu; ấp Xóm Bố, Phước Hội A, Phước Bình A xã Phước Thạnh; ấp 4 xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Cây Da xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

KHU VỰC: Ấp Lộc Thuận xã Hưng Thuận; Khu phố Lộc Vĩnh phường An Tịnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

KHU VỰC: Ấp Tân Hòa xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Tân Lợi A xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Tân Đông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Tân Trung A xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Tân Trung B xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công Ty TNHH MTV Nguyên Liêm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công ty TNHH Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thái Bình

KHU VỰC: Khu Phố Thanh Hòa Phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng: Nông trường cao su 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp An Bình xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu Phố Thanh Phước Phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu Phố Thanh Phước Phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Cầu Trường xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng: Công ty Cổ Phần TAPIOTEK

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng: Doanh Nghiệp Tư Nhân Sầm Hên

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Bình Long xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

KHU VỰC: Ấp Suối Đá xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Phước An xã Cầu Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Phước Nghĩa xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Phước Minh xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Phước Hội xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Phước Hòa, Phước Hội, Phước Bình xã Dương Minh Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

KHU VỰC: Công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Hòa Đông A xã Phước Vinh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Tân Tiến xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Cơ sở Ngọc My

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/10/2026 đến 09:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Phát Tài

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/10/2026 đến 10:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ban quản lý Vườn Quốc Gia Lò Gò - Xa Mát (Chốt BVR tiểu khu 3)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/10/2026 đến 15:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

KHU VỰC: Khu phố Long Yên phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/10/2026 đến 07:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu phố Giang Tân, Long Bình phường Hòa Thành; khu phố Trường Huệ phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu phố Trường Ân phường Long Hoa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu phố Long Yên phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu phố 1, 2 phường Long Hoa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu phố Trường An phường Long Hoa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

KHU VỰC: Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu - Ấp Bình Quới xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Phước Tân xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp