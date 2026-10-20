Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 20 - 25/10/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối nhiều khu dân cư
Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 20 - 25/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 20 - 25/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 20 - 25/10/2026
Lịch cúp điện Tân Ninh
KHU VỰC: Khu phố Ninh Bình phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Thạnh Lợi phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Ninh Phúc, ninh Hoà phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Hoà phường Thanh Điền; khu phố 4 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/10/2026 đến 05:30:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố 4, 14 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố 7 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Hoà phường Thanh Điền; khu phố 4 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:30:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Dầu
KHU VỰC: Khu phố Phước Đức B Phường Gia Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nguyễn Văn Toàn VNPT Tây Ninh Bưu điện Gò Dầu Công an phường Gò Dầu Nguyễn Văn Toàn Công ty Môi trường Thái Tuấn Công ty Môi trường Công nghiệp An Huy VNC Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Cây Da, Xóm Bố xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Trâm Vàng phường Gò Dầu Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Rộc A xã Thạnh Đức Ấp Cẩm An xã Thạnh Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bàng
KHU VỰC: Khu phố An Thới phường An Tịnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố An Quới phường Trảng Bàng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Ấp 2 xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thái Bình
KHU VỰC: Ấp Chòm Dừa xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Bình xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu Phố Thanh Hòa, Thanh Hùng Phường Thanh Điền; Ấp An Bình xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Suối Dộp xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Hợp xã Hòa Hội
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Định xã Hòa Hội
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Tân xã Ninh Điền
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại heo Thanh Liêm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Khởi An, Khởi Trung xã Cầu Khởi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Khởi Nghĩa, ấp Láng, Phước Hiệp xã Cầu Khởi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bàu Sen xã Lộc Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/10/2026 đến 10:30:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Bình xã Lộc Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
KHU VỰC: Ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Gỗ Nhật Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV SX-TM-XNK Lữ Hồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Xóm Tháp xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/10/2026 đến 09:30:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
KHU VỰC: Khu phố Trường An, Long Hải phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Trường An phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Trung phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/10/2026 đến 07:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa .
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền, khu phố Long Bình phường Hòa Thành.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền, khu phố Long Bình phường Hòa Thành.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền, khu phố Long Bình phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Năm Trại phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/lich-cup-dien-tay-ninh-tu-ngay-20-25-10-2026-cup-dien-tu-sang-som-den-chieu-toi-nhieu-khu-dan-cu-172261019225331756.htm