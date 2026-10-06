Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 6 - 11/10/2026: Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng đột biến

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 6 - 11/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 6 - 11/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 6 - 11/10/2026

Lịch cúp điện Tân An

KHU VỰC: Một phần đường Châu Văn Bảy, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Tre, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Văn Gấm, đường Huỳnh Việt Thanh, đường Hồ Văn Long, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/10/2026 đến 17:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Thông, phường Long An, phường Tân An, Một phần đoạn Đoạn 827B, đường đan vào xóm ấp Bình Xuyên, Bình Sơn xã Vĩnh Công tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/10/2026 đến 11:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Thông, phường Long An, phường Tân An tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/10/2026 đến 07:15:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phấn Ấp Ngãi Lợi A, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 17:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Thông, phường Long An, phường Tân An tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 10/10/2026 đến 11:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phấn Ấp 1, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/10/2026 đến 17:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thủ Thừa

KHU VỰC: Toàn bộ CN Cty TNHH Phát Hưng Long An (Hưng Phát 2) ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 09:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lạc, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Toàn bộ HKD Lò Sấy Út Hừng, ấp 2, xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Toàn bộ Giếng G7 Cty CP Cấp Thoát Nước Long An (CN Bình Ảnh), ấp Nhị Thành 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 08:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Lớn, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Toàn bộ HKD Thanh Tùng 1, ấp Nhị Thành 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/10/2026 đến 10:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng sử dụng trạm CSCT Bình Ảnh, ấp Nhị Thành 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Thành Phát, ấp Nhị Thành 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 14:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng sử dụng trạm CSCT Thủ Thừa, ấp Bình Thành 5, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Lớn, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Toàn bộ xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/10/2026 đến 12:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Toàn bộ ấp ấp Bà Miều, ấp Cầu Lớn, ấp Mỹ Lạc, ấp Mỹ Hoà và một phần ấp Bà Mía, ấp tân Thành, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/10/2026 đến 12:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Bà Miều, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/10/2026 đến 17:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Hòa

KHU VỰC: Khu vực 4, Xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 00:20:00 ngày 06/10/2026 đến 16:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: HKD Ánh Ngọc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 11:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/10/2026 đến 14:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp 3, ấp 1B, ấp 2 xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/10/2026 đến 17:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 17:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Hóc Thơm, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 12:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp 5, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 12:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Giuộc

KHU VỰC: Khu vực Đường Lê Văn Sáu, một phần ấp Trường Bình, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực Đường Bờ Nhà Thờ ( Sân Banh), một phần ấp Phước Lý, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực Đường Ấp 3 Long An, một phần ấp Long An 3, Long An 4, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực trên đường QL50 từ Cây Xăng Kế Mỹ đến đầu đường Phạm Văn Trực đến Đường Nguyễn Thanh Tâm, một phần ấp Trường Bình, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực trên đường QL50 từ Cây Xăng Kế Mỹ đến đầu đường Phạm Văn Trực đến Đường Nguyễn Thanh Tâm, một phần ấp Trường Bình, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Khu vực từ Trạm 110kV Tân Tập đến Ngã Tư Chợ Trạm ( Đường ĐT.830), toàn bộ Tây Phú, Phú Thạnh, ấp Long An 1; một phần ấp Long An 2, Chánh Nhì, xã Phước Vĩnh Tây; một phần ấp Tây, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực từ Trạm 110kV Tân Tập đến Cầu Rạch Vộp ( Đường ĐT.830), đến bến Phà Vĩnh Đông ( Đường Phạm Văn Tài), toàn bộ Tân Thành, Tân Chánh, Tân Đông, Tân Hòa, Vĩnh Hòa, Đông Bình, Đông An, Thạnh Trung, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực từ Trạm 110kV Tân Tập đến Cảng Quốc Tế Long An ( Đường ĐT.830), một phần Ấp Trung, toàn bộ Tân Chánh, Tân Đông, Tân Hòa, Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiến Tường

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung 1, xã Bình Hòa và ấp Bình Tây 2, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường 817, Ấp Bình Phong Thạnh 1, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường 817, Ấp Bình Phong Thạnh 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung 1, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Rạch Ông Lễ, Ông Lễ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố 5, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường 817, Ấp Bình Phong Thạnh 1, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Lộ Cái Đôi Tây, ấp Bình Tân, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/10/2026 đến 14:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường QL 62 Khu phố 8, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/10/2026 đến 16:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

KHU VỰC: Một phần ấp 2 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp Phước Tĩnh xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Cty TNHH SX TM Trần Duy xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Trần Quang Diệt ấp 2 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 09:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/10/2026 đến 10:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast ấp chánh xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/10/2026 đến 11:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 7 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Ô Tô Út, Cty Sơn Vũ ấp 7B xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 06/10/2026 đến 13:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 7 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: CN Công ty TNHH Thương Mại - Sản xuất Cơ khí Quốc Thanh xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 06/10/2026 đến 18:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường ĐT830C, một phần ấp 1B Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 4 Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp Long Bình xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Công Ty TNHH In Gresea ấp 4 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 08:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần KDC Gò Đen ấp 4 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: TSTL Phan Thị Mang ấp 6 xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 14:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: TSTL Phạm Thanh Hải ấp 6 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/10/2026 đến 15:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Hộ trồng Chanh Nguyễn Phúc Luận ấp 6 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Cắt FCO trạm T8 ấp 6 Mỹ Yên 2

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Cắt FCO trạm ấp 5 Mỹ Yên 1

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Đường ĐT830C, một phần ấp 1B Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Cắt FCO trạm T18 Thanh Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Cắt FCO trạm Thanh Lập 2

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Cắt FCO trạm T23 Thanh Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Cắt LBFCO nhánh rẽ Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư và Phát Triển DB

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Thịnh ấp 5 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 09:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần KCN Tân An Thạnh; Công Ty TNHH Ogawa Wellness Việt Nam KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 13:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Cắt FCO trạm CN Cơ Giới

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/10/2026 đến 11:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Phúc Long ấp Voi lá xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/10/2026 đến 12:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần kho lạnh Kỷ Nguyên Mới KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/10/2026 đến 12:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Cắt FCO trạm T14 Ấp Chánh Long Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần Ấp 5 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/10/2026 đến 18:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp 4, 5 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/10/2026 đến 18:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp 2, 3, 4 Mỹ Yên xã Mỹ Yên và một phần ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/10/2026 đến 18:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp 4, 5 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/10/2026 đến 18:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp Long Bình xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/10/2026 đến 16:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Cần Đước

KHU VỰC: Một phần ấp Ao Gòn ( ấp Nhà Thờ cũ) xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 09:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp An Thuận đoạn cống 7 Mi (ấp 13 cũ) xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 12 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Toàn bộ KDC Long Cang, ấp Long Cang (ấp 3 cũ) xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa ( ấp Cầu Xây cũ) xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 09:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phước Vĩnh xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phước Vĩnh (ấp Cầu Xây cũ) xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 15:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tuy Lộc (ấp 11 cũ) xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Chanh (ấp 8 cũ) xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 09:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Chanh (ấp 8 cũ) xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/10/2026 đến 11:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Long Kim (ấp 7 cũ) xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/10/2026 đến 15:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Khu TĐC Long Cang, ấp Long Cang (ấp 3 cũ) xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Long Trạch (ấp Xoài Đôi cũ) xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 10:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp Phước Bửu (ấp 9, 10 cũ) xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Xoài Đôi, xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

KHU VỰC: CCN Thiên Lộc Thành, Thép Tây Nam ấp Ông Mộc (ấp 3, 4 cũ) xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 10/10/2026 đến 06:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: CCN Thiên Lộc Thành, Thép Tây Nam ấp Ông Mộc (ấp 3, 4 cũ) xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 10/10/2026 đến 18:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Thạnh

KHU VỰC: Đường tỉnh 837 – Từ Cầu Tân Lập đến Cầu Bùi Cũ - Một phần Ấp 1, 2, 3, xã Nhơn Hòa Lập; Ấp Đỗ Văn Bốn và một phần Ấp Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh; Ấp Năm Ngàn, Kênh Bùi, Tân Ninh, Tân Thành, xã Nhơn Ninh; tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 06/10/2026 đến 05:40:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Kinh Phụng Thớt - Từ Cầu Kinh Đường Cắt đến Cầu Kinh Bảy Ngàn – Một phần Ấp Năm Ngàn, Tân Chánh, xã Nhơn Ninh; Ấp 2, 3 xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/10/2026 đến 06:10:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh từ Đường tình 837 Cầu Cà Nhíp đến giáp ranh xã Nhơn Hòa Lập. Đường tỉnh 837 - Ấp 2, 3, 4, 5, 6 xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Kinh Bắc Đông - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 837 – Từ Cầu Tân Lập đến Cầu Bùi Cũ - Một phần Ấp 1, 2, 3, xã Nhơn Hòa Lập; Ấp Đỗ Văn Bốn và một phần Ấp Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh; Ấp Năm Ngàn, Kênh Bùi, Tân Ninh, Tân Thành, xã Nhơn Ninh; tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:40:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Kinh Phụng Thớt - Từ Cầu Kinh Đường Cắt đến Cầu Kinh Bảy Ngàn – Một phần Ấp Năm Ngàn, Tân Chánh, xã Nhơn Ninh; Ấp 2, 3 xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 06/10/2026 đến 18:10:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Trạm Kinh 89-3 - Ấp 5, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Kinh Ba Tri, Kinh 1000 Bắc Nhơn Hòa Lập, Kinh 2000 Bắc Nhơn Hòa Lập – Một phần Ấp 4, 5, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Kinh Quận từ Chợ Bắc Hòa đến Cầu Kinh 79 - Ấp Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh; Đường Kinh Quận và Kinh 79 – Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 10/10/2026 đến 05:40:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Kinh Quận và Kinh Bảy Thước - Ấp Bắc Hòa, Lê Mạnh, Giồng Dung, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/10/2026 đến 16:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực Chợ Hậu Thạnh, Đường Kinh Nông Nghiệp, Kinh 2000 Nam Trái, Kinh 2000 Nam Phải , Kinh 63, Kinh 16.8, - Ấp Đỗ Văn Bốn, Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/10/2026 đến 16:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Kinh Quận từ Chợ Bắc Hòa đến Cầu Kinh 79 - Ấp Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh; Đường Kinh Quận và Kinh 79 – Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 10/10/2026 đến 17:40:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Trụ

KHU VỰC: Một phần Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 08:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp An nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Đức Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 08:45:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/10/2026 đến 09:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 06/10/2026 đến 10:15:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Đông, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/10/2026 đến 11:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Đông, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 06/10/2026 đến 11:45:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Nhơn Trị, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 14:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 06/10/2026 đến 14:45:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Quê , xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/10/2026 đến 15:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 06/10/2026 đến 16:15:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Phước Tây, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/10/2026 đến 16:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/10/2026 đến 16:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/10/2026 đến 16:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/10/2026 đến 16:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

KHU VỰC: Đường trên KDC Hiệp Hòa, một phần Khu vực 2, xã Hiệp Hòa, khu vực trạm T8 Chợ Hiệp Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường từ ngã 4 Bến Đò về hướng Chùa Đất, một phần ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh, khu vực trạm T143B/1 trục Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường tỉnh 825 từ đầu Ấp Văn Hóa Hòa Hiệp 1 đến đầu đường Chợ An Ninh, Một phần Ấp An Hiệp, Xã An Ninh khu vực trạm T50 trục Tân Mỹ Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: khuôn viên HKD

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 825 từ đầu Ấp Văn Hóa An Hưng đến đầu đường nhánh rẽ T73 Lộc Giang, Một phần Ấp An Hưng, Xã An Ninh, khu vực T69 trục Tân Mỹ Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường vô khu dân cư hiệp Hòa, khu vực 2, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T15/1 KDC Hiệp Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Lộc Chánh, một phần Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh, khu vực trạm T9 Lộc Chánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Lộc Chánh, một phần Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh, khu vực trạm T19 Lộc Chánh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 825 từ đầu Ấp Văn Hóa An Định đến Vật Liệu Xây Dựng Công Cấn, Một phần Ấp Lộc Bình, Xã An Ninh, khu vực trạm T92 trục Tân Mỹ Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường vô xóm Khu AK, một phần Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh, khu vực trạm T13 Nr Khu AK

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 11:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường vô xóm Khu Vực 3 Củ, một phần ấp Mỹ Hưng, Xã Đông Thành, khu vực trạm T4 Khu vục 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 08:40:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường vô Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông Củ, một phần ấp Vàm Rạch Gốc, Xã Đông Thành, khu vực trạm T48 Ấp 1-2 Mỹ thạnh Đông

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/10/2026 đến 09:40:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường vô Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông Củ, một phần ấp Vàm Rạch Gốc, Xã Đông Thành, khu vực trạm T57 Ấp 1-2 Mỹ Thạnh Đông

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 08/10/2026 đến 10:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường vô Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông Củ, một phần ấp Mỹ Hưng, Xã Đông Thành, khu vực trạm T15 Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 08/10/2026 đến 11:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường vô xóm Khu AK, một phần Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh, khu vực trạm T16 Nr Khu AK

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường vô Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông Củ, một phần ấp Vàm Rạch Gốc, Xã Đông Thành, khu vực trạm T11 Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/10/2026 đến 14:10:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường trục khu vự xã Mỹ Thạnh Đông Củ, một phần ấp Mỹ Thạnh Đông, Xã Đông Thành, khu vực trạm T94/1A tuyến 477 Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/10/2026 đến 15:10:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường trục khu vự xã Mỹ Thạnh Đông Củ, một phần ấp Mỹ Hưng, Xã Đông Thành, khu vực trạm T79 tuyến 477 Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:10:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 825 từ đầu Vật Liệu Nông nghiệp Hoàng Nhi đến gần khu nội thất Hoàng Trang, Một phần Ấp Lộc Bình, Xã An Ninh, khu vực trạm T103/1 trục Tân Mỹ Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường đi từ Cầu Móng đến Kênh Thổ Định, khu vực 3, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T12 Nr Cầu Móng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 09:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường đi Ấp Chánh, từ đường Hồ Chí Minh ra Sò Đo, ấp Chánh, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T13 Nr Ấp Chánh Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/10/2026 đến 11:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường đi Gò Sao, Một phần Ấp Hòa Thuận 2, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T33 Nr Gò Sao (ông Giàu)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/10/2026 đến 15:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường đi Gò Sao, Một phần Ấp Hòa Thuận 2, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T34 Nr Gò Sao

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 825 từ đầu Chợ An Ninh đến khu Vực Ủy Ban xã An Ninh đến Hẻm sau lưng lò gạch Bích Huyền , Một phần Ấp An Hiệp, An Hưng, Xã An Ninh, khu vực trạm T53 trục Tân Mỹ Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 16:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường từ Hồ Chí Minh vô xóm Ấp Hòa Bình 1,, Một phần ấp Hoà Bình 1, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T22 Nr Hòa Bình 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 11:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường ngay cầu ông Bước, một phần Ấp Mỹ Thạnh Bắc, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T2 ông Bước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 08:40:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường từ Cầu thổ Định đến ngã 4 Hốc Thơm, Ấp Tân Qui Thượng, Xã Hiệp Hoà, khu vực Nr Thổ Định

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 16:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/10/2026 đến 11:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Chợ Bà Mùi, một phần ấp Bà Mùi, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T33 Bà Mùi

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/10/2026 đến 09:40:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 838 gần quán biên giới vùng biên, một phần ấp Mỹ Thạnh Bắc, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T188 tuyến 479 Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/10/2026 đến 10:40:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đườngvô Ấp 5 Mỹ Thạnh Bắc củ, một phần ấp Mỹ Thạnh Bắc, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T14 ấp 5 MTB

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/10/2026 đến 11:40:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 838 gần công ty Hải Hằng, một phần ấp Mỹ Thạnh Bắc, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T199 tuyến 479 Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/10/2026 đến 14:10:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 838 gần ngã 3 ông Tỵ, một phần ấp Mỹ Thạnh Bắc, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T204A/1 tuyến 479 Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 10/10/2026 đến 15:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 838 gần Sân Bay, một phần ấp Quéo Ba, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T249 tuyến 479 Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 10/10/2026 đến 16:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường đi Mỹ Quý Đông, một phần ấp Quéo Ba, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T23 Mỹ Quý Đông

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 10/10/2026 đến 17:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

KHU VỰC: Khu vực kênh Bắc Đông từ Kênh 7 Chủ đến kênh Cái Tôm: ấp Thạnh An - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Đường kênh 24 từ QL 62 đến Kênh 3, ấp Đông Hoà - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 11:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực CDC Tân Đông, ấp Tân Đông - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng (cặp kênh 28 đoạn giữa CDC Vĩnh Thuận Và cầu Cả Môn)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 09:15:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng (TB Kênh Nông Nghiệp)

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng (CDC Vĩnh Thuận)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Hưng, một phần ấp Thạnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một ấp Thạnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Nguyện, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 16:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tầm Vu

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Ngãi Trị xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Hòa, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp