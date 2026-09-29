Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 29/9 – 4/10/2026: Khu vực khu dân cư bị cúp điện tiếp tục xếp hàng dài

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 29/9 – 4/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 29/9 – 4/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 29/9 – 4/10/2026

Lịch cúp điện Tân An

KHU VỰC: Một phần KP Nhơn Thuận, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần KP Nhơn Thuận, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Lê Thị Trâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Lộ Tránh, đường Võ Văn Kiệt, KDC Đồng Tâm, KDC IDICO, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/10/2026 đến 06:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần phường Long An, một phần phường khánh hậu tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/10/2026 đến 12:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần phường Long An tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/10/2026 đến 11:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp 1, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 11:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp 1, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 11:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp 1, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Minh Đường, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 03/10/2026 đến 12:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thủ Thừa

KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 08:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/09/2026 đến 10:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Tân Long (KDC Long Thuận)

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/09/2026 đến 11:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 14:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa và một phần xã Nhựt Tảo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phấn ấp 1 xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thủ Khoa Thừa 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 08:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thủ Khoa Thừa 2, xã Thủ Thừa (Khu vực Trung Tâm Y tế Thủ Thừa)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/10/2026 đến 10:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thủ Khoa Thừa 2, xã Thủ Thừa (Khu vực ấp 3 Nhà Thương củ)

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Nhị Thành 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/10/2026 đến 14:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 01/10/2026 đến 15:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phấn ấp Cầu Lớn, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phấn ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phấn ấp 2 xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hòa

KHU VỰC: Ấp Chánh, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp 5, xã Đức Hòa, Ấp 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu nghĩa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Nhơn Hòa 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Giuộc

KHU VỰC: Một phần xã Phước Lý

THỜI GIAN: Từ 08:28:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực Khu dân cư Tân Phú Thịnh, một phần ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực gần đầu Cầu Ông Hiếu, một phần ấp Tân Quang 1, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Khu vực Khu dân cư Hải Sơn, một phần ấp Long Thới, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Kiến Tường

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tây 2 và ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 09:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung 1, xã Bình Hòa và một phần ấp Bình Tây 2, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/09/2026 đến 11:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thiết và ấp Cả Đá, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Mương Khai, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường 817, Ấp Bình Nam, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường 817, Ấp Bình Đông 1, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường 817, Ấp Bình Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường 817, Ấp Bình Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường 817, Ấp 2, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường 817, Ấp Bình Hòa Đông 1, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường 817, Ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Trần Văn Trà, khu phố 1, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 11:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường 817, khu phố 2, xã Mộc Hóa, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

KHU VỰC: Một phần KDC 135 ấp Bến Lức 10 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 09:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần KDC 135 ấp Bến Lức 10 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/10/2026 đến 09:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 4 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 01/10/2026 đến 10:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp Chợ xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/10/2026 đến 13:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần KDC Thuận Đạo ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 01/10/2026 đến 14:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 6, 7 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 1B An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 09:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/10/2026 đến 09:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/10/2026 đến 10:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/10/2026 đến 13:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 7A xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 02/10/2026 đến 14:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 4, 5 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 6 xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 5 Thạnh Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần Ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/10/2026 đến 18:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp 1A, 1B Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/10/2026 đến 18:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/10/2026 đến 09:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/10/2026 đến 10:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/10/2026 đến 11:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/10/2026 đến 13:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp Long Bình, ấp Chợ xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/10/2026 đến 14:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần KDC Vĩnh Lộc ấp Long Bình xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/10/2026 đến 15:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: UBND xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Hữu Thọ Ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Đước

KHU VỰC: Mai Hoàng Thuấn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Rạch Kiến (Dọc dường Ao Thị Tám)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/09/2026 đến 15:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Toàn bộ ấp: 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 và một phần ấp 7 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 6,7,8, 11 xã Cần Đước và toàn bộ ấp 13, 14, 15, 16, 17, Ấp Lăng, ấp Đình, Ấp Hòa Quới, Ấp Đông Nhất, Ấp Đông Nhì, Ấp Đông Trung, Ấp Bà Nghĩa xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Toàn bộ ấp: 1, 3, 5, 6 , 7, 8 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Ấp Lăng, ấp Đình, Ấp Hòa Quới, Ấp Đông Nhất, Ấp Đông Nhì, Ấp Đông Trung, Ấp Bà Nghĩa xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 18:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Phước Vân, Tuy Lộc, An Thuận, Long Thới (ấp 2, 10,11,12 cũ) xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Thạnh

KHU VỰC: Đường Kinh 6000 Tân Ninh - Ấp Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 11:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Kinh 6000 Nhơn Ninh - Ấp Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/09/2026 đến 12:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trinh Đông, ấp Bình Tây, ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ. Một phần ấp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 14:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 11:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 1+3 xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 11:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 08:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/09/2026 đến 09:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/09/2026 đến 10:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 30/09/2026 đến 11:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình, Bình Hòa, Bình Đông, Bình Tây, Bình Trinh Đông xã Tân Trụ, ấp Tân Hòa xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 30/09/2026 đến 12:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 1+3 xã Nhựt Tảo, ấp Bình Hòa xã Tân Trụ tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 14:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/10/2026 đến 15:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

KHU VỰC: Đường tỉnh 838 gần khu di tích Bình Thành,một phần ấp Mớp Xanh, Xã Bình Thành, khu vực trạm T306 tuyến 477

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 08:40:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 838 đoạn qua cầu bà vòm, một phần ấp Quéo Ba, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T237 tuyến 478 Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Ấp 1,2 Bình Hòa Hưng, một phần ấp Mớp Xanh, Xã Bình Thành, khu vực trạm T36 Ấp 1-2 Bình Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 01/10/2026 đến 09:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 838 gần khu vực BCH Quân Sự xã Bình Thành, một phần ấp Mớp Xanh, Xã Bình Thành, khu vực trạm T323 tuyến 477 Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 01/10/2026 đến 10:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ấp 3,4 Bình Hòa Hưng, một phần ấp Bàu Voi, Xã Bình Thành, khu vực trạm T52/2 Ấp 3-4 Bình Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ấp 3,4 Bình Hòa Hưng, một phần ấp Bàu Voi, Xã Bình Thành, khu vực trạm T52 Ấp 3-4 Bình Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/10/2026 đến 14:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường đan sau trường cấp 2,3 Mỹ Quý, một phần ấp Quéo Ba, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T4 Nr T9A Mỹ Quý Tây

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/10/2026 đến 14:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ấp 3,4 Bình Hòa Hưng, một phần ấp Bàu Voi, Xã Bình Thành, khu vực trạm T41/2 Ấp 3-4 Bình Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 01/10/2026 đến 15:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ngã 5 Bình Thành, một phần ấp Bộ Sô, Xã Bình Thành, khu vực trạm T81 Nr Ngã 5 Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Cụm dân cự Ngã 5 Bình Thành, một phần ấp Giồng Ông Bạn, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T2 CDC Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ngã 5 Bình Thành, một phần ấp Bàu Sến, Xã Đức Huệ, khu vực TBA T6 năm Đãnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 09:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trường Học Mỹ Bình đến Ấp Dinh, một phần ấp Giồng Ông Út, Xã Đông Thành, khu vực nr Giồng ông Bạn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ngã 5 Bình Thành, một phần ấp Bàu Sến, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T44 Ngã 5 Bình Thành 2

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 02/10/2026 đến 10:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ngã 5 Bình Thành, một phần ấp Bàu Sến, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T32 Ngã 5 Bình Thành 2

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 02/10/2026 đến 10:50:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ngã 5 Bình Thành, một phần ấp Giồng Lớn, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T24 Ngã 5 Bình thành 2

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 02/10/2026 đến 11:40:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ngã 5 Bình Thành, một phần ấp Bộ Sô, Xã Bình Thành, khu vực trạm T58 Ngã 5 Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/10/2026 đến 14:10:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trường Học Mỹ Bình đến Ấp Dinh, một phần ấp Mớp Xanh, Xã Bình Thành, ấp Giồng Ông Út, Xã Đông Thành Khu vực Nr Ấp 1-2 Bình Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ngã 5 Bình Thành, một phần ấp Giồng Lớn, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T35 Ngã 5 Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/10/2026 đến 15:10:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ngã 5 Bình Thành, một phần ấp Giồng Ông Bạn, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T17 Ngã 5 Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:10:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trường Học Mỹ Bình, một phần Ấp Giồng Ông Út, Xã Đông Thành, khu vực trạm T01 Nr Trường THPT Mỹ Bình

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 02/10/2026 đến 17:10:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường chốt Dân Quân Mỹ Thạnh Tây, một phần ấp Vinh, Xã Đông Thành, khu vực Nr Chôt Dân Quân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

KHU VỰC: Khu vực Kênh Tây, ấp Thạnh An, xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tư

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 08:45:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tiềm

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/09/2026 đến 09:45:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Hộ kinh doanh Hồ Văn Bình

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/09/2026 đến 10:45:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Giáo xứ Sông Xoài

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 29/09/2026 đến 11:45:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Hộ kinh doanh Nguyễn Hoa Thám

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 14:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm bơm ấp 4 Tân Hiệp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Hộ kinh doanh Gia Thịnh Phát

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 08:45:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Lâm Trường Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/09/2026 đến 09:45:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công ty Bạch Lê

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/09/2026 đến 10:45:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trang Trại Bạch Lê

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm Bơm Kênh 1000

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 14:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nghĩa Trang Từ Trần

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Tiểu Đoàn 1, ấp Bún Bà Của, xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bún Bà Của, ấp Tuyên Nhơn - xã Thạnh Hoá và ấp Bến Kè - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 08:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp An Đông - xã Thạnh Hoá; ấp Ông Hiếu, ấp Ông Quới, ấp Đá Biên - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Bún Bà Của, ấp Tuyên Nhơn - xã Thạnh Hoá và ấp Bến Kè - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 03/10/2026 đến 16:40:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hưng, Một phần xã Khánh Hưng và Một phần xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 05:55:00 ngày 29/09/2026 đến 06:45:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối

KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung, Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hưng

KHU VỰC: Một phần ấp Rọc Chanh, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 29/09/2026 đến 09:35:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố hạ áp

Lịch cúp điện Tầm Vu

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Xuân xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Nho xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp