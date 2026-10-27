Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 27/10 – 1/11/2026: Có những khu dân cư bị cúp điện từ 5h sáng

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 27/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 27/10 – 1/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 27/10 – 1/11/2026

Lịch cúp điện Tân An

KHU VỰC: đường hùng vương, đường D7; D3; N5 đường số 8 kdc idico phường long an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: đường tuyến tránh đường D5, D6 D7, D8, N4, N6, N7, N8 kdc Idico phường long an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: đường võ hoàng hôn ấp vĩnh bình phường Tân an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: đường kênh 10 Mậu khu phố Bình trung phường Tân an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: đương nguyễn cửu vân, hẻm 62 nguyễn cửu vân, khu phố bình yên đông 1 phường long an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: đườn tuyến tránh kp bình quân, đường nguyễn đại thời, đường huỳnh châu sổ kp xuân hòa 2 phường long an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Công ty Long Giang, phường khánh hậu tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công ty Long Giang, phường khánh hậu tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 07:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công ty Long Giang, phường khánh hậu tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 16:45:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: một phàn phường khánh hậu; Đường Quốc Lộ 62, phường Long An, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 31/10/2026 đến 05:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Quốc Lộ 62, phường Long An, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 31/10/2026 đến 05:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Quốc Lộ 62, phường Long An, Ấp 1, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 31/10/2026 đến 05:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: KDC Thái Dương, KDC Hành chánh tỉnh, kdc đồng tâm phường long an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 31/10/2026 đến 06:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Tiếp, đường Quốc Lộ 1 A, đường Cữ Luyện, đường Nguyễn Quang Đại, đường Cao Văn Lầu, đường Lê Văn Tưởng, khu phố Thanh Xuân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: một phàn phường khánh hậu; Đường Quốc Lộ 62, phường Long An, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh,

THỜI GIAN: Từ 22:00:00 ngày 31/10/2026 đến 22:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Quốc Lộ 62, phường Long An, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 22:00:00 ngày 31/10/2026 đến 22:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Quốc Lộ 62, phường Long An, Ấp 1, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 22:00:00 ngày 31/10/2026 đến 22:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thủ Thừa

KHU VỰC: Khu vực cặp Rạch Bà Miều đến cầu Kênh Kháng Chiến, ấp Bà Miều, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Nhà Tư Xương đến Tư Chuyện, ấp Vườn Cò, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Nhà Ông Hậu đến Ông Tâm, ấp Bà Miều, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 16:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực ấp Ninh Thạnh (Xóm Cốm ấp 2 Mỹ Thạnh củ), xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực cặp Kênh Cầu Kè, ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Toàn bộ Trạm sạc Comeco (CTy CP Phát Triển Trạm sạc Toàn Cầu V-GREEN), ấp Nhị Thành 1, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 09:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Toàn bộ Công ty CP ĐTXD Hạ Tầng Hoà Bình (TBA 560kVA Interhouse), ấp Nhị Thành 1, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/10/2026 đến 15:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Toàn bộ Công ty CP cơ khí chế tạo máy Long An, ấp Bình Thạnh 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Hòa

KHU VỰC: Ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Gò Cao, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 16:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp 1 xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: HKD Huỳnh Thị Xinh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Cty Triển Ngọc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Rừng Sến, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Cty Agrilas

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 10:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Cty Nông Hội

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/10/2026 đến 15:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Rừng Dầu, xã Tràm Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp 4, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Cty Tân Phú Cường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Cty Hiệp Vĩnh Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Cty NL mặt trời REE

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp 4 xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Giuộc

KHU VỰC: Nhánh rẽ Cty TNHH Bảo Vệ Thực Vật An Hưng Phát, ấp Tân Kim, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 10:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nhánh rẽ HNT Trương Ngọc Oanh, ấp Long An 4, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nhánh rẽ HNT Trần văn Tưởng, ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 14:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nhánh rẽ HNT Nguyễn Hồng Dũng, ấp Phước Lại, xãCần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/10/2026 đến 15:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Thịnh , ấp Long Đức Đông, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Rạch Ván đến Đường Ông Nhu ( ĐT.826C), thuộc ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Khu vực từ Giếng nước Phước Lại ( ĐT.826C) đến Đường Tân Thanh Rạch Găng, thuộc ấp Tân Thanh, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/10/2026 đến 16:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Khu vực đường Đê Ông Sâu, thuộc ấp Phước Thới, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Kiến Tường

KHU VỰC: Đường Quốc Lộ 62 đoạn , Khu phố 8, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường QL 62 đoạn Cầu Cửa Đông, Khu phố 8, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khách hàng Trại Giam Thạnh Hòa, Khu phố 5, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 09:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khách hàng trạm Sinh Thái 2, ấp 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Mương Khai và cụm DCVL Tân Thành, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 16:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Lức

KHU VỰC: Một phần Ấp 6 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Đường ĐT 816, Ấp 5 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Đường ĐT830C từ ngã ba Long Bình đến đường Kênh T2, ấp Thanh Hiệp, 1A, 1B Thanh Phú xã Bến Lức; ấp 1, ấp 3, ấp 4 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 31/10/2026 đến 18:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Đước

KHU VỰC: HL22 đoạn từ ngã 3 Tân Ân đến xóm lò rèn thuộc ấp 4 (ấp 6, 8 cũ) xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Nguyễn Trãi, ấp 3 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 12:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: QL 50, ấp Chợ Trạm, xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 827D, ấp Trạch An, xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 12:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 827D, ấp Long Hòa, xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Nguyễn Trung Trực ấp Long Cang, xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 12:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: QL50, ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Thạnh

KHU VỰC: Chợ Tân Lập trên đường tỉnh 837 - Ấp 2, xã Nhơn Hòa Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 08:10:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Từ Km 13 đến Km 13 + 500 trên Đường tỉnh 837 - Ấp 2, xã Nhơn Hòa Lập

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/10/2026 đến 09:10:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Từ UNND xã Nhơn Hòa Lập cũ đến Trường THCS Nhơn Hòa Lập - Ấp 2, xã Nhơn Hòa Lập

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/10/2026 đến 10:10:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Từ Trường THCS Nhơn Hòa Lập đến Cầu Kinh 1000 Nhơn Hòa Lập - Ấp 2, xã Nhơn Hòa Lập

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/10/2026 đến 11:10:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Từ Cầu Kinh 1000 Nhơn Hòa Lập đến Cầu Kinh 2000 Nhơn Hòa Lập - Ấp 2, xã Nhơn Hòa Lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/10/2026 đến 13:40:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Kinh 7000 - Ấp Tân Thành, xã Nhơn Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/10/2026 đến 14:40:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Kinh 7000 - Ấp Tân Thành, xã Nhơn Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 27/10/2026 đến 16:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Kinh Tân Kiều, Kinh Tế, Kinh Ranh - Ấp Kinh Bùi, xã Nhơn Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Kinh Năm Ngàn, Kinh Tè, Kinh Bằng Lăng, Kinh Đòn Dong 1, Đòn Dong 2, Kinh Bích - Ấp Tân Ninh, Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 16:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực chợ Tân Ninh ấp Bằng Lăng, ấp Năm ngàn xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 16:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Trụ

KHU VỰC: Ấp Nhơn Trị, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh. (Khu vực đường Tỉnh 833 từ trụ T66 đến trụ T77 Cống Liễu)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 12:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. (Khu vực ấp 4, xã Tân Bình củ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 12:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. (Khu vực ấp 4 Quê Mỹ Thạnh cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh. (Khu vực ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Bình Tây, Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh. (Khu vực ấp Bình Tây, ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông củ) và ấp Tân Bình, Thị Trấn Tân Trụ củ).

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 31/10/2026 đến 06:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ; ấp 1, 3, Tân Phước Tây, Nhựt Tân xã Vàm Cỏ tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 18:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

KHU VỰC: Đường tỉnh 822 từ đường Hồ Chí Minh đến Ngã 4 Xóm Mới, ấp Hoà Thuận, ấp Hoà Bình 2, xã Hiệp Hòa, khu vực trạm T127 tuyến 474

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường tỉnh 822 từ đường Hồ Chí Minh đến Ngã 4 Xóm Mới, ấp Hoà Thuận, ấp Hoà Bình 2, xã Hiệp Hòa, khu vực trạm T135 tuyến 474

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Từ đầu cổng Ấp Văn Hóa Tân Hòa đến quán Hẻm đường đan quán café Phong, ấp Tân Hoà, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T6 ông Cương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 08:40:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 839 từ quán bánh kem Lucky CaKe đến ngã 3 Ủy Ban Bình Thành Củ, ấp Giồng Lớn, Xã Đức Huệ, khu vực

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/10/2026 đến 09:40:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Mỹ Bình từ cầu đến cầu ấp Giồng Ông Út, Xã Đông Thành, khu vực trạm T12 Mỹ Bình

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/10/2026 đến 10:40:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 838 từ khoảng Quán Óc Đêm đến cầu Mỹ Bình, ấp Quéo Ba, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T282 tuyến 479

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Sơn Lợi Từ Cty Sơn Tỉnh Điện, đến đường Sơn Lợi 4, ấp Sơn Lợi, Xã An Ninh, khu vực trạm T33 Nr Sơn Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 14:10:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 822 từ Ngã 4 Xóm Mới đến Áo Cưới Trần Dũng ấp Hoà Thuận, xã Hiệp Hòa, khu vực trạm T143 tuyến 474

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường tỉnh 822 từ Ngã 4 Xóm Mới đến Áo Cưới Trần Dũng ấp Hoà Thuận, xã Hiệp Hòa, T154 tuyến 474

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Hộ HỘ KINH DOANH BÙI CÚC LAN

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 27/10/2026 đến 16:40:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 822 từ Ao Sen đến Nghĩa trang Ái Huê, ấp Hoà Bình 1, ấp Hoà Bình 2, xã Hiệp Hòa, khu vực trạm T65 tuyến 474

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường tỉnh 822 từ Ao Sen đến Nghĩa trang Ái Huê, ấp Hoà Bình 1, ấp Hoà Bình 2, xã Hiệp Hòa, khu vực trạm T81 tuyến 474

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường từ ngã 4 Ông Chiêu đến gần ngả tư đường An Thuận một phần ấp An Thuỷ, Xã An Ninh , Ấp Hòa Bình 2, xã Hiệp Hòa, khu vực Nr Hòa Bình 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường tỉnh 822 từ Nghĩa trang Ái Huê đến đường Hồ Chí Minhấp Hoà Bình 1, xã Hiệp Hòa, khu vực trạm T92 tuyến 474

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường tỉnh 822 từ Nghĩa trang Ái Huê đến đường Hồ Chí Minhấp Hoà Bình 1, xã Hiệp Hòa, khu vực trạm T102 tuyến 474

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường tỉnh 822 từ Nghĩa trang Ái Huê đến đường Hồ Chí Minhấp Hoà Bình 1, xã Hiệp Hòa , khu vực trạm T107 tuyến 474

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 09:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường đi Giồng Ngang đi Ấp 1 Mỹ Quý Đông (Củ) ấp Mỹ Quý Đông, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T6 Giồng Ngang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Tân Phú - Hậu Nghĩa từ Cty Mạnh Tường đến Cây xăng Trường Phúc, ấp Tân Phú, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T102 tuyến 475

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

KHU VỰC: Xã Tân Tây, một phần xã Thạnh Hoá và một phần xã Tân Phước 1, xã Tân Phước 2 - tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 07:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Xã Tân Tây, một phần xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 07:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

KHU VỰC: Từ Cầu Kênh 61 (gần cầu Rạch Mây) đi qua CDC Chùa Nổi cặp theo Sông Vàm Cỏ - ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: 8 Khách hàng cặp Sông Cái Cỏ gần Trạm Kiểm Soát Biên Phòng Vàm Đồn - ấp Hưng Điền A - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Bờ Nam, Bờ Bắc Kênh 28, Đường 831B (từ đường 831F đến giáp biên giới Campuchia) - ấp Gò Châu Mai, ấp Hưng Điền - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hưng

KHU VỰC: Tổ hợp tác trạm bơm số 10: Cặp kênh 79, ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 16:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Khu vực cặp Bờ đông và Bờ tây kênh Ngang Vĩnh Đại. ấp Vĩnh Đại, ấp Láng Sen, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khu vực cặp đường tỉnh 819: Đoạn gần khu vực cầu Cả Nổ, ấp Vĩnh Đại, xã Vĩnh Châu. - Khu vực cặp đường tỉnh 837B, ấp Vĩnh Nguyện, xã Vĩnh Châu. - Toàn bộ ấp Vườn Chuối. - Khu vực cặp đường tỉnh 819: Đoạn từ cầu Cả Nổ đến gần cầu Kênh Tỉnh; Khu vực cặp đường tỉnh 831E; Khu vực cụm dân cư Vĩnh Lợi cũ, cặp kênh Thầu, cặp kênh Cả Sách, cặp kênh Cả Nổ. ấp Vĩnh Lợi, xã Tân Hưng. - Khu vực cặp Đê bao Ngọn lớn, cặp kênh Cả Sách, cặp kênh Thầu, ấp Cả Nga, xã Tân Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Khu vực cặp kênh 79: Đoạn khu vực cầu kênh Cái Bát, ấp Hưng Thạnh, xã Vĩnh Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Tổ hợp tác bơm điện Chín Hùng, ấp Hưng Thạnh, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 09:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ hợp tác bơm điện Thành Thích, ấp Cây Ba Gò, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 31/10/2026 đến 11:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Hộ sản xuất Bùi Văn Đèo và Trương Thị Sang, trạm bơm điệnTổ hợp tác Cái Bát, ấp Cây Ba Gò, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tầm Vu

KHU VỰC: Đường An Thạnh, Lộ Làng, Dĩ An ấp An Thạnh, Hòa Điều, Bình Xuyên xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 14:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Xóm La Cua, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Lộ Dừa (khu vực cống Rạch Tràm), ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp