Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 22 - 27/9/2026: Số lượng khu dân cư bị cúp điện cao đột biến
Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 22 - 27/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 22 - 27/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 22 - 27/9/2026
Lịch cúp điện Tân An
KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Châu Sổ, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần Khu phố Quyết Thắng 2, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường TL 833, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Cương, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường TL 833, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Châu Sổ, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Rành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 4, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần đường huỳnh châu sổ phường khánh hậu tỉnh tây ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần ấp 2 xã mỹ an tỉnh tây ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu phố Quyết Thắng 2, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lê Văn Tưởng, đường, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Thủ Kho Huân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:30:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Thủ Thừa
KHU VỰC: Toàn bộ ấp Nhị Thành 2 (ấp 2, ấp 3), ấp Tân Thành (ấp 3A, ấp 4A, ấp 5A) và một phần ấp Thủ Khoa Thừa 2 (ấp 3 Nhà Thương), ấp Thủ Khoa Thừa 5 (ấp11), xã Thủ Thừa; Một phần xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 2, xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Nhị Thành 1, xã Thủ Thừa và một phần xã Nhựt Tảo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa và một phần xã Nhựt Tảo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thừa 4, ấp Thủ Khoa Thừa 5, ấp Tân Thành, xã Thủ Thừa; Một phần ấp An Hoà, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ ấp Vàm Kinh, ấp An Hoà, ấp Bình An, ấp Ninh Thạnh, ấp Bà Miều, ấp Cầu Lớn, ấp Bà Nghiệm, ấp Mỹ Hoà, ấp Vườn Cò, ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh; Một phần ấp 1 xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:00:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Hòa
KHU VỰC: Một phần xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 00:40:00 ngày 22/09/2026 đến 12:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 08:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 08:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 2, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 2, 3 xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 12:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/09/2026 đến 09:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Rừng Muỗi, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/09/2026 đến 09:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/09/2026 đến 09:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 10:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Rừng Muỗi, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 10:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 10:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Gò Cao, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 13:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Nhơn Hòa 2 xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 13:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Gò Cao, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 13:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/09/2026 đến 14:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Giồng Găng xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/09/2026 đến 14:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Chánh, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/09/2026 đến 14:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/09/2026 đến 15:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Hữu,xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/09/2026 đến 15:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Chánh, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/09/2026 đến 15:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:45:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Gò Cao, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 08:45:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 08:45:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Cty Đại An Thái
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1 xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/09/2026 đến 09:45:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/09/2026 đến 10:45:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/09/2026 đến 10:45:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:45:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:45:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh, Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Rừng Dầu, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 08:45:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 08:45:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 08:45:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 12:00:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Rừng Dầu, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/09/2026 đến 09:45:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Lập Điền, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 10:45:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 10:45:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 10:45:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bàu Công, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:45:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:45:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:45:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bàu Công, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 13:45:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 13:45:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/09/2026 đến 14:45:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Giồng Ngang, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/09/2026 đến 15:45:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: HKD Thảo Hằng
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/09/2026 đến 15:45:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Giồng Ngang, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:45:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 08:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 08:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 08:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Rừng Sến, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Chánh, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/09/2026 đến 10:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/09/2026 đến 10:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/09/2026 đến 10:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 13:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 13:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Cty Phúc Khang Sen Việt
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 13:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/09/2026 đến 15:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/09/2026 đến 15:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/09/2026 đến 15:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:45:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 1B, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:00:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Hội, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 13:00:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 08:45:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 08:45:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/09/2026 đến 09:45:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/09/2026 đến 09:45:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/09/2026 đến 10:45:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 3, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/09/2026 đến 10:45:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/09/2026 đến 11:45:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 3, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/09/2026 đến 11:45:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/09/2026 đến 13:45:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/09/2026 đến 13:45:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/09/2026 đến 14:45:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/09/2026 đến 14:45:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/09/2026 đến 15:45:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/09/2026 đến 15:45:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/09/2026 đến 15:45:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Cần Giuộc
KHU VỰC: Khu vực từ KCN Tân Kim đến Ngã Tư Tân Kim, một phần ấp Tân Kim, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 09:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Khu vực hẻm Đình Phước Thành, một phần ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực từ Cống 3 Nhơn đến Cây Xăng Petrolimex, một phần ấp Kim Điền, Kim Định, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Khu vực từ Chùa Vĩnh Long đến Đình Trị Yên, một phần ấp Kim Định, Trị Yên, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 15:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Mồng Gà đến Trường THCS Thuận Thành, một phần ấp Thuận Bắc, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực nhánh rẽ KDC Phước Lý Năm Sao ( ĐT.835B), ấp Phước Lý, xã Phước Lý
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ DNTN Anh Kiệt, ấp Long Hưng, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:00:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm Công ty CP Dược Phẩm LA Terre France, ấp Phú Thành, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực từ Ngã Tư Đông Thạnh đến Ngã Tư Chợ Trạm ( Đường ĐT.830), toàn bộ Tây Phú, Phú Thạnh, ấp Long An 1; một phần ấp Long An 2, Chánh Nhì, xã Phước Vĩnh Tây; một phần ấp Tây, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 07:30:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực từ Trạm 110kV Tân Tập đến Ngã Tư Đông Thạnh( Đường ĐT.830), một phần ấp Tây, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 18:00:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực từ Ngã Tư Đông Thạnh đến Ngã Tư Chợ Trạm ( Đường ĐT.830), toàn bộ Tây Phú, Phú Thạnh, ấp Long An 1; một phần ấp Long An 2, Chánh Nhì, xã Phước Vĩnh Tây; một phần ấp Tây, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 26/09/2026 đến 18:00:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiến Tường
KHU VỰC: Đường Kinh Đường Bàng, ấp Bình Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 09:30:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Ven Sông Vàm Cỏ, ấp Bình Phong Thạnh 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Ven Sông Vàm Cỏ, ấp Bình Phong Thạnh 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 15:00:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Ven Sông Vàm Cỏ, ấp Bình Phong Thạnh 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 4, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:30:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Lộ Kinh Ốp, Ấp Gò Ớt Xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/09/2026 đến 11:30:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cụm DCVL Thạnh Hưng, ấp Sồ Đô, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:30:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Lức
KHU VỰC: Một phần ấp 2 Lương Bình xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/09/2026 đến 11:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/09/2026 đến 13:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp Phước Tĩnh xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 1 Phước Lợi xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 1, 2 Phước Lợi xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần ấp 1, 2, 5 Nhựt Chánh xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/09/2026 đến 18:00:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức một phần ấp 1, 2, 5, 6 Nhựt Chánh xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/09/2026 đến 07:00:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 1, 2, 4, 5 Nhựt Chánh xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/09/2026 đến 18:00:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nhựt Chánh xã Bình Đức và một phần ấp 1,2,6 Thạnh Đức xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/09/2026 đến 18:00:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức một phần ấp 1, 2, 5, 6 Nhựt Chánh xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 26/09/2026 đến 18:00:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cần Đước
\KHU VỰC: Một phần ấp Ông Rèn xã Long Hựu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 09:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đào xã Long Hựu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 09:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Ninh xã Long Hựu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Ngang xã Long Hựu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Cát xã Long Hựu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/09/2026 đến 15:00:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Ninh xã Long Hựu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/09/2026 đến 15:00:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Ninh xã Long Hựu
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp RẠch Cát xã Long Hựu
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hưng xã Long Hựu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:30:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tây xã Long Hựu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tây xã Long Hựu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 15:00:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tây xã Long Hựu
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Ngang xã Long Hựu
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Rạch Kiến (Dọc ĐT 835)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:30:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Thạnh
KHU VỰC: - Ấp Đỗ Văn Bốn, Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh. - Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Nhơn Hòa Lập. - Toàn bộ xã Nhơn Ninh
THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 22/09/2026 đến 06:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Đường Kinh Cà Nhíp - Ấp Hiệp Thành, Ấp Tây xã Tân Thạnh. - Ấp Trại Lòn, Tân Chánh, Tân Ninh, xã Nhơn Ninh.
THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 22/09/2026 đến 06:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Chợ Mới Tân Thạnh và từ Cầu Cà Nhíp đến Cầu Hiệp Thành - Một phần Ấp Kiến Bình, Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Kinh 915 - Ấp Trại Lòn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp Đỗ Văn Bốn, Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh. - Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Nhơn Hòa Lập. - Toàn bộ xã Nhơn Ninh
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 22/09/2026 đến 18:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Đường Kinh Cà Nhíp - Ấp Hiệp Thành, Ấp Tây xã Tân Thạnh. - Ấp Trại Lòn, Tân Chánh, Tân Ninh, xã Nhơn Ninh.
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 22/09/2026 đến 18:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Trụ
KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 09:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/09/2026 đến 10:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/09/2026 đến 12:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Quê, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 14:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Quê, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 09:00:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 10:00:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Đức Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/09/2026 đến 10:30:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/09/2026 đến 12:30:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/09/2026 đến 12:00:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 14:30:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Phong,Một phần ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:30:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nghị, ấp Bình Quê, ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:30:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ
KHU VỰC: Đường vô trân khu dân cư An Ninh Tây, Ấp An Thạnh, xã An Ninh, khu vực TBA T6 Nr KDC An Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường vô khu dân cư Hiệp Hòa, khu vực 2, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T15/1 KDC Hiệp Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khuôn viên công ty
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 08:40:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên công ty
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/09/2026 đến 09:40:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên công ty
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên cơ sở
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:00:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên công ty
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/09/2026 đến 10:30:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên công ty
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 14:30:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên hộ kinh doanh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/09/2026 đến 15:40:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên trụ sở trung tâm
THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
KHU VỰC: Khu vực Đường Tuần Tra, ấp Thuận Hiệp- xã Bình Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Cầu Sân Bay, ấp Thuỷ Đông, xã Thạnh Hoá
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Kênh 24, ấp Đông Hoà- xã Tân Tây
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Vàm Lớn, ấp Thạnh Phú, ấp Cả Sáu, ấp Đình, ấp Đông Thuận- xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn, Thái Trị - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn, Thái Trị - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 07:35:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn, Thái Trị - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn, Thái Trị - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:35:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Cóc - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 10:45:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 15:15:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 08:45:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Khốt - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 24/09/2026 đến 10:00:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Khốt - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 24/09/2026 đến 11:00:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/09/2026 đến 14:15:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/09/2026 đến 15:15:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:15:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng, một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình, một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Phố - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 08:45:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Phố - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/09/2026 đến 10:30:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Phố - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 26/09/2026 đến 11:30:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/09/2026 đến 14:30:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 26/09/2026 đến 16:15:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/09/2026 đến 10:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 14:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/09/2026 đến 15:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Bún và một phần ấp Thạnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Thạnh, xã Vĩnh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Thạnh, xã Vĩnh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 09:30:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/09/2026 đến 11:30:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tầm Vu
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Xuyên, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 08:30:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị, xã Tầm Vu.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 12:00:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Xuân Hòa, Thanh Vĩnh Đông, ấp Vĩnh Thới xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 25/09/2026 đến 07:50:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tân, Tân Long, Thanh Vĩnh Đông, xuân hòa xã Thuận Mỹ,
THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Xuân Hòa, Thanh Vĩnh Đông, ấp Vĩnh Thới xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phước, Tân Nho, Phước Tân Hưng xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 26/09/2026 đến 07:50:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phước, Tân Nho, Phước Tân Hưng xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 26/09/2026 đến 18:00:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phước, Tân Nho, Phước Tân Hưng xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 26/09/2026 đến 18:00:00 ngày 26/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/lich-cup-dien-tay-ninh-long-an-cu-tu-ngay-22-27-9-2026-so-luong-khu-dan-cu-bi-cup-dien-cao-dot-bien-172260922102841063.htm