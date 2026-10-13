Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 13 - 18/10/2026: Số lượng khu dân cư bị cúp điện xếp hàng dài

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 13 - 18/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 13 - 18/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 13 - 18/10/2026

Lịch cúp điện Tân An

KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 62 và hẻm 299 Khu phố Xuân Hoà 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 1A, khu phố Thủ Tửu 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 62, ấp Cầu Tre, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Kinh N3, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường 278 khu phố Bình An 2, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một đường Châu Thị Kim,hẻm 570 Châu Thị Kim, khu phố An Thuận, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một đường Châu Thị Kim, hẻm 646 Châu Thị Kim, Khu phố Vĩnh Bình, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thủ Thừa

KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 16:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thủ Khoa Thừa 2, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Hòa

KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 09:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Đức Ngãi, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 09:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 13/10/2026 đến 10:15:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/10/2026 đến 11:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/10/2026 đến 11:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp 5, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/10/2026 đến 13:45:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Rừng Sến, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/10/2026 đến 13:45:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp 5, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/10/2026 đến 14:45:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Bình Hữu, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/10/2026 đến 14:45:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp 5, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/10/2026 đến 16:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Giồng Ngang xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/10/2026 đến 15:45:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Bình Lợi xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 13/10/2026 đến 16:45:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 09:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 09:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 14/10/2026 đến 10:15:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp 3, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 14:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 13:45:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp 4, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/10/2026 đến 14:45:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp 3, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp 5, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/10/2026 đến 15:45:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:45:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 09:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 08:45:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/10/2026 đến 10:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 14:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 13:45:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp 1B, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/10/2026 đến 14:45:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 08:45:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Đức Hạnh, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/10/2026 đến 09:45:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/10/2026 đến 10:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Rừng Sến, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Tân Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 13:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: ấp Chánh, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 08:45:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: ấp Chánh, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/10/2026 đến 09:45:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: ấp Gò Cao, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/10/2026 đến 11:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/10/2026 đến 14:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: ấp 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Cần Giuộc

KHU VỰC: Khu vực từ Ngã Tư Đông Thạnh đến Cầu Ông Chuồng (ĐT.826C), thuộc ấp Tây, xã Tân Tập, ấp Chánh Nhì, ấp 1, ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 16:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty In Hoa Đông, ấp Phú Thành, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/10/2026 đến 14:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực gần Trường THCS&THPT Nguyễn Thị Một đến khu vực gần Cổng chào ấp Văn Hóa Phước Thới (ĐT.826C), thuộc ấp Tân Thanh, Phước Thới, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 16:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực gần cống Mương Chài ( Đường Bà Kiểu), thuộc ấp Phước Lại, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Khu vực gần Cổng chào ấp Văn Hóa Phước Thới(ĐT.826C), thuộc ấp Phước Thới, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/10/2026 đến 16:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Khu vực nội bộ KDC Năm Sao, ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/10/2026 đến 10:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực từ Bến Phà Cần Giuộc mới (đường Nguyễn Thị Bẹ) đến Ngã 3 đường Nguyễn An Ninh và đường Nguyễn Thị Bảy, thuộc ấp 2, 3, Phước Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 12:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực từ KDC Khu đô thị Năm Sao (Đường ĐT 835B ) đến Ngã Tư Phước Lý ( Đường ĐT 826 ) đến Khu đô thị Năm Sao ( Đường ĐT 826 ), thuộc ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực từ Ngã Tư Phước Lý ( Đường ĐT 826 ) đến đầu đường Long Thượng Hưng Long, thuộc ấp Vĩnh Phước, Long Thạnh, Long Hưng, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Nhánh rẽ NMXLN CTY CP KCN Long An, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 11:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty CP VL XD Thế Giới Nhà , ấp Long Đức Đông, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/10/2026 đến 14:10:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nhánh rẽ CN CTy CP Di Hào, ấp Long Đức Đông, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 17/10/2026 đến 15:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nhánh rẽ HKD Lê Thị Nữ, ấp Long An 2, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 17/10/2026 đến 15:50:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nhánh rẽ CTy TNHH MTV TM Yến Sào Cao Viên 5 , ấp Long An 1, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Kiến Tường

KHU VỰC: Đường QL 62 đoạn Ngã 4 Bình Hiệp, Ông Ông Nhan Tây xã Bình Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 08:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường QL 62 đoạn TT Nghiên Cứu ĐTM ấp Bình Tân, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/10/2026 đến 10:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Kinh 61 từ Cầu Bình Tân đến CS Hàn tiện Ông Hai Hai, ấp Bình Tân, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/10/2026 đến 11:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Bình Tân, CDCVL Bình Tân , ấp Bình Tân, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/10/2026 đến 14:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Rạch Bích đoạn giáp Sông Pro , ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/10/2026 đến 16:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Bình Tân đoạn giáp CDCVL Bình Tân, ấp Bình Tân, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/10/2026 đến 15:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Bình Tân đoạn Trạm Y Tế , ấp Bình Tân, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/10/2026 đến 16:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường QL 62 đoạn Rạch Ông Sự, khu phố 8, Phường Kiến Tường

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 08:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường QL 62 đoạn Khu Du Lich Sinh Thái, Ấp Tân Lập 3, Xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/10/2026 đến 10:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường QL 62 đoạn Cây Xăng Cầu 79, Ấp Tân Lập 3, Xã Mộc Hóa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Lê Quốc Sản đoang Cầu Thanh Niên 1, ấp Bình Hòa Đông 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 14:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường QL 62 đoạn Cầu Hung Ga Ri, Ấp Ông Lễ, Xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/10/2026 đến 15:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường QL 62 đoạn Cây Xăng Ông Đấu, Ấp Ông Lễ, Xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Kinh Đường Bàng đoạn Kinh 61, ấp Mây Rắc, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 15:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Kinh Đường Bàng đoạn Kinh 61, ấp Mây Rắc, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Kinh Cả Gừa đoạn Giáp Vĩnh Hưng, ấp Cả Gừa, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Lộ đan Kinh Ốp đoạn từ Kinh Đường Trâu đến Trường Tiểu Học Gò Ớt, ấp Bình Tây & Ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 12:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Lộ Bình Tây Kinh Ngọn Nhỏ đoạn Trạm Cấp Nước Ấp Bình Tây, ấp Bình Tây , xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/10/2026 đến 14:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Hộ: Sở KH Công Nghệ, ấp Bàu Mua, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Hữu Thọ Ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/10/2026 đến 07:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Trần Thế Sinh, một phần ấp Bến Lức 9, 10 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/10/2026 đến 18:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường ĐT830C, một phần ấp 3,4 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 6 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/10/2026 đến 15:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Công ty TNHH Cà Phê Outspan Việt Nam KCN Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/10/2026 đến 09:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/10/2026 đến 10:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần Ấp 7A xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 3, 4 Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Công ty TNHH Một Thành Viên TM SX XNK H T H ấp 5 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 09:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Chánh, ấp Voi Lá xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: DNTN Dương Văn Nghĩa ấp Chánh xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 15/10/2026 đến 10:10:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công ty TNHH Minh Tiến ấp Voi lá xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công ty Cổ phần Thép Việt Thành Long An ấp Voi Lá xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 15/10/2026 đến 13:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 6 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/10/2026 đến 15:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Long Phú Bến Lức xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/10/2026 đến 15:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tấn Long Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Huỳnh Văn On, Công ty TNHH MTV Huỳnh Thái Vinh Ấp 1A An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường ĐT830C, một phần ấp 4 xã Lương Hòa và một phần ấp 1B Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần Ấp 1B An Thạnh xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế

KHU VỰC: Một phần ấp 4 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An KDC Phú An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 09:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An KDC Phú An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/10/2026 đến 10:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Đức Định ấp 8 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/10/2026 đến 11:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Đường Cao Tốc Việt Nam - Công Ty TNHH Một Thành Viên ấp 5 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Đường Cao Tốc Việt Nam - Công Ty TNHH Một Thành Viên ấp 5 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/10/2026 đến 15:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Đường Cao Tốc Việt Nam - Công Ty TNHH Một Thành Viên ấp 5 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Chi Nhánh Công ty TNHH K&B tại Long An ấp 5 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/10/2026 đến 18:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thạnh Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 5 Thạnh Đức, ấp 1,2,3 Bình Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 07:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 17:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Công ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Phúc Long ấp Voi Lá xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 09:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công ty TNHH Cá Sấu Hoa Việt - Long An ấp 1 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 09:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Thảo ấp 9 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/10/2026 đến 10:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trường Cao Đẳng Long An - Cơ Sở Bến Lức ấp 3 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/10/2026 đến 10:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công Ty TNHH Newtech Long An, CS Chiếu Hai Thành ấp Long Kim xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/10/2026 đến 12:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ngân Hàng NN & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đông Long An - Phòng giao dịch Lương Bình ấp 4 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/10/2026 đến 12:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Lương Hòa, một phần ấp 7A, 7B xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVIII ấp 3 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/10/2026 đến 14:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công ty TNHH Đầu tư XD và Phát triển TM Hoàng Nguyên,Cty Vĩnh Hồng Hưng ấp 7 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công Ty TNHH Sung Chiu Việt Nam KCN Phú An Thạnh ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 5 Thạnh Đức, ấp 1,2,3 Bình Đức, ấp Kênh Ngay xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 17/10/2026 đến 18:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Đước

KHU VỰC: Một phần ấp Phước Đông, Cầu Nổi (ấp 3, 5 cũ) xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Thạnh

KHU VỰC: Trạm T22 Tân Hòa 8 - Ấp Đông, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 13/10/2026 đến 09:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T29 Tân Hòa 6 - Ấp Đông, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 13/10/2026 đến 09:50:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T38 Tân Hòa - Ấp Đông, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/10/2026 đến 10:40:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T47 CDC Tân Hòa - Ấp Đông, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 13/10/2026 đến 11:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T47/3 CDC Tân Hòa 3 - Ấp Đông, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/10/2026 đến 13:40:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T129 Bệnh Viện - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/10/2026 đến 14:40:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T146 Nhà Văn Hóa - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 13/10/2026 đến 15:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T148B/1 Kho Bạc Tân Thạnh - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 13/10/2026 đến 16:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Ấp Đỗ Văn Bốn, Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh. - Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Nhơn Hòa Lập. - Toàn bộ xã Nhơn Ninh.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 14/10/2026 đến 06:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Đường Kinh Cà Nhíp - Ấp Hiệp Thành, Ấp Tây, xã Tân Thạnh. - Ấp Trại Lòn, Tân Chánh, Tân Ninh, xã Nhơn Ninh.

THỜI GIAN: Từ 06:10:00 ngày 14/10/2026 đến 06:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực Chợ Mới Tân Thạnh và từ Cầu Cà Nhíp đến Cầu Hiệp Thành - Một phần Ấp Kiến Bình, Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Trạm T137B/1 CDC Hoàng Hương 1 - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T187 Y Tế Nhơn Hòa Lập - Ấp 4, xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Ấp Đỗ Văn Bốn, Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh. - Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Nhơn Hòa Lập. - Toàn bộ xã Nhơn Ninh.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 14/10/2026 đến 18:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Đường Kinh Cà Nhíp - Ấp Hiệp Thành, Ấp Tây, xã Tân Thạnh. - Ấp Trại Lòn, Tân Chánh, Tân Ninh, xã Nhơn Ninh.

THỜI GIAN: Từ 18:10:00 ngày 14/10/2026 đến 18:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Trạm T02 Cầu Bằng Lăng - Đường Kinh Bằng Lăng - Ấp 2, xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 08:10:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T14 Tân Ninh - Đường Kinh Bằng Lăng - Ấp 2, xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 15/10/2026 đến 09:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T21 Kinh 1000 - Đường Kinh Bằng Lăng - Ấp 2, xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 15/10/2026 đến 09:50:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T28 Kinh 2000 - Đường Kinh Bằng Lăng - Ấp 2, xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/10/2026 đến 10:40:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T34 Kinh 2000-1 - Đường Kinh Bằng Lăng - Ấp 2, xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T42 Kinh 7000 - Đường Kinh Bằng Lăng, Kinh 7000 - Ấp 2, xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 13:40:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T53 Kinh 6000 - Đường Kinh Bằng Lăng - Ấp Tân Thành, Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 15/10/2026 đến 14:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Chợ Tân Ninh - Ấp Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 15/10/2026 đến 15:20:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm bơm điện Kinh Tè - Đường Kinh 5000 - Ấp Tân Ninh, xã Nhơn Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Đường Kinh Quận từ Chợ Bắc Hòa đến Kinh 79 - Ấp Bắc Hòa xã Hậu Thạnh. - Đường Kinh Quận, Kinh 79 - Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 17:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Trụ

KHU VỰC: Một phần ấp Đức Tân, một phần ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/10/2026 đến 06:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Phước Tây, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 09:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Phước Tây, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/10/2026 đến 12:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/10/2026 đến 15:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Phước Tây, ấp Nhựt Tân, ấp Nhựt Ninh, ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Đức Tân, một phần ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 15/10/2026 đến 06:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Nhơn Trị, Phường Tân An, ấp Lạc Tấn, ấp Quê Mỹ Thanh, ấp Tấn Đức, ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, ấp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Phong, ấp Bình Lãng, ấp Bình Thạnh, ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 07:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

KHU VỰC: Ban quản lý khu di Tích Bình Thành, Ấp Mớp Xanh, Xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Kênh Bình Thành, Một phần ấp Giồng Lớn, ấp Giồng Ông Bạn, ấp Thanh Sơn, Xã Đức Huệ. ấp Bình Hòa Hưng, ấp Bàu Voi, Xã Bình Thành, ấp 1, Xã Tân Long, khu vực nhánh rẽ Ngã 5 Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường An Hòa từ đầu ngã 3 Lộc Giang đến Khu vực điện máy xanh, một phần Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh, khu vực trạm T1A/1 An Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 08:40:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường từ Hồ Chí Minh vô xóm Ấp Hòa Bình 1,, Một phần ấp Hoà Bình 1, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T22 Nr Hòa Bình 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường vô Xóm Đủa từ đầu ngã 3 đầu đến gàn khu nhà trọ xóm Đủa, một phần Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh, khu vực trạm T5 Nr Xóm Đũa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/10/2026 đến 09:40:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: HỘ KINH DOANH NHÀN GIA HÀO, Ấp Lộc Bình, Xã An Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 15/10/2026 đến 10:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường vô xóm phía sau chọ Lộc Giang, đến gần Công ty Nhưa Minh Quân, một phần ấp Lộc Bình, Xã An Ninh, khu vực trạm T4 ông Huấn

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/10/2026 đến 14:10:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Lộc Chánh gần chùa Phước Long vô xóm, Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh, khu vực trạm T24 Nr Lộc Chánh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 825,gần trường TH- THCS Lộc Giang, một phần Ấp Lộc Hòa, Xã An Ninh, khu vực T130 trục Tân Mỹ Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 15/10/2026 đến 15:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường tỉnh 825, gần khu DNTN Nam Võ một phần Ấp Lộc Hòa, Xã An Ninh, khu vực trạm T139 Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 15/10/2026 đến 16:10:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Lộc Chánh từ dầu cổng Ấp Văn Hóa Lộc Chánh vô Xóm, một phần ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh, khu vực trạm T5 Nr Lộc Chánh

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường từ ngã 4 Ông Chiêu đến gần ngả tư đường An Thuận một phần ấp An Thuỷ, Xã An Ninh , Ấp Hòa Bình 2, xã Hiệp Hòa, khu vực nhánh rẽ Hòa Bình 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

KHU VỰC: Trạm BN khu 2 thị trấn: ấp Thuỷ Đông - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 08:45:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công ty Dư Hoài: ấp Thạnh An - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/10/2026 đến 09:45:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trang Trại Dư Hoài: ấp Thạnh An - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 13/10/2026 đến 10:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm Sạc WinFast: ấp Thuỷ Tây - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 13/10/2026 đến 11:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm Sạc WinFast: ấp Thuỷ Tây - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/10/2026 đến 14:15:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm bơm Kênh 22: ấp Công Trường - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/10/2026 đến 15:15:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Hộ kinh doanh Phan Văn Giàu: ấp Đông Thuận - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/10/2026 đến 16:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng (đường Bờ Nam Sông Long Khốt, trên tuyến dân cư Thái Hoà)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 09:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng (đường Bờ Nam Sông Long Khốt, gần CDC Thái Quang)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/10/2026 đến 10:45:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Long Khốt - xã Tuyên Bình (cặp Kênh Uỷ Ban)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/10/2026 đến 11:45:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Long Khốt - xã Tuyên Bình (cặp Kênh Uỷ Ban)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/10/2026 đến 14:15:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình (gần cầu kênh 503)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/10/2026 đến 16:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng (cặp kênh 28, khu vực gần huyện đội Vĩnh Hưng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị, Láng Lớn - xã Khánh Hưng (đường bờ tây và bờ đông Kênh Thái Kỳ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình, Bình Châu-xã Tuyên Bình (Đường tỉnh 831, Kênh 28 khu vực gần Đảng Uỷ xã Tuyên Bình về hướng cầu Bình Châu)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 09:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

KHU VỰC: - Một phần ấp Gò Cả Bô, xã Vĩnh Thạnh: + Khu vực cặp kênh Gò Thiềng: Đoạn từ cầu Kênh T1 đến khu vực gần cầu Gò Thiềng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 11:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ hợp tác bơm điện Vân Kiều, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 09:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ hợp tác trạm bơm điện Kênh T5, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Hộ sản xuất Võ văn Khoa, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 14:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T20A/1 Tole Minh Nhựt, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ Hợp Tác Trạm Bơm Điện ấp Rọc Năng và trạm bơm điện Thành Đạt, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ Hợp Tác Trạm Bơm Điện ấp Rọc Năng, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 14:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công Ty TNHH MTV Nguyễn Văn Hên, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Hộ sản xuất Trần Văn Huyền, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 09:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Hộ sản xuất Trần Trung Tố, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/10/2026 đến 11:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: TỔ HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP THẮNG LỢI, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Hộ sản xuất TLê Văn Sơn, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Một phần ấp Gò Thuyền, ấp Cả Bát, ấp Vĩnh Lợi, xã Tân Hưng: + Khu vực cặp Đường Phạm Ngọc Thạch. + Khu vực cặp đường 3 Tháng 2. + Khu vực Đường: Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Hoa Thám, Huỳnh Văn Đảnh, một phần đường Phan Chu Trinh, Nguyễn Trung Trực, Phan Đình Phùng, Bùi Thị Xuân, 24 tháng 3, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông. + Khu vực cặp Đường 30 Tháng 4. + Khu vực cặp Đường Tỉnh 819. - Toàn bộ ấp Rọc Chanh, xã Tân Hưng.

THỜI GIAN: Từ 05:45:00 ngày 17/10/2026 đến 06:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Một phần ấp Gò Thuyền, ấp Cả Bát, ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Hưng: + Khu vực cặp đường tỉnh 831 + Khu vực cặp đường Cả Môn. + Khu vực đường Vĩnh Thạnh – Vĩnh Lợi. + Toàn bộ ấp Bàu Chứa , xã Tân Hưng. - Một phần ấp Hưng Thạnh, xã Vĩnh Thạnh: + Khu vực cặp Kênh 79. + Toàn bộ khu vực tuyến dân cư Kênh Kobe. + Khu vực cặp kênh Đìa Việt.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 16:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Một phần ấp Gò Thuyền, ấp Cả Bát, ấp Vĩnh Lợi, xã Tân Hưng: + Khu vực cặp Đường Phạm Ngọc Thạch. + Khu vực cặp đường 3 Tháng 2. + Khu vực Đường: Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Hoa Thám, Huỳnh Văn Đảnh, một phần đường Phan Chu Trinh, Nguyễn Trung Trực, Phan Đình Phùng, Bùi Thị Xuân, 24 tháng 3, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông. + Khu vực cặp Đường 30 Tháng 4. + Khu vực cặp Đường Tỉnh 819. - Toàn bộ ấp Rọc Chanh, xã Tân Hưng.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 17/10/2026 đến 18:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tầm Vu

KHU VỰC: Đường An Thạnh, đường vào xóm ấp: An Thạnh, Hòa Phú, Hòa Điều, Bình Xuyên xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 18:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Kênh 30/4 ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 12:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Cầu Ván ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường vào xóm ấp Cẩu Kinh xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Lộ Đất ấp Bình Hạp, Bình An xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 18:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện