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Lịch cúp điện Quảng Ngãi hôm nay ngày 9/10/2026

Thông tin lịch cúp điện tại Quảng Ngãi theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 9/10/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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PC Quảng Ngãi đầu tư để đồng hành cùng những vùng kinh tế động lực. (Nguồn: Điện lực Quảng Ngãi)

PC Quảng Ngãi đầu tư để đồng hành cùng những vùng kinh tế động lực. (Nguồn: Điện lực Quảng Ngãi)

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Lịch cúp điện xã Tu Mơ Rông

Lịch cúp điện xã Sa Thầy

Lịch cúp điện xã Măng Đen

Lịch cúp điện xã Đắk Pék

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 9/10/2026 tại Quảng Ngãi. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-quang-ngai-hom-nay-ngay-9-10-2026-453433.html