Lịch cúp điện Quảng Ngãi hôm nay ngày 9/10/2026

Thương mẹ ở quê lủi thủi một mình, vợ chồng tôi đón bà lên thành phố sống chung. Tôi cứ nghĩ nếp nhà sẽ trọn vẹn khi có bàn tay quán xuyến của người già, cho đến khi thói quen chắt chiu từ thuở gian khó của mẹ bắt đầu lấp đầy căn hộ nhỏ.