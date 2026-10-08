Lịch cúp điện Quảng Ngãi hôm nay ngày 9/10/2026
Thông tin lịch cúp điện tại Quảng Ngãi theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 9/10/2026.
Lịch cúp điện phường Kon Tum
Lịch cúp điện xã Tu Mơ Rông
Lịch cúp điện xã Sa Thầy
Lịch cúp điện xã Măng Đen
Lịch cúp điện xã Đắk Pék
Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 9/10/2026 tại Quảng Ngãi. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-quang-ngai-hom-nay-ngay-9-10-2026-453433.html