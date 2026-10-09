Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 9 - 11/10/2026: Cúp điện từ 6h sáng hàng loạt khu vực

Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 9 - 11/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 9 - 11/10/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 9 - 11/10/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt

KHU VỰC: KQH Công Viên Văn Hóa Đô Thị

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/10/2026 đến 09:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bảo Lộc

KHU VỰC: từ trụ 471/1-471/53 Lộc châu tuyến 471

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/10/2026 đến 16:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Từ khu TĐC Phường B’Lao về hướng ĐH Tôn Đức Thắng, NM Xe Tơ 5 và khu vực các mỏ đá Đại Lào; - Khu TĐC Lộc Tiến và khu vực Thiện Phương – Phường B’Lao

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/10/2026 đến 16:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Khu TĐC Lộc Sơn, khu vực từ siêu thị Co.op Mart về hướng đường 1/5, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương, Phan Chu Trinh… Lộc Tiến, Làng mới Tân Hà vào Lộc Tân; - Toàn bộ khu vực Lộc Châu, Đại Lào – Phường 3 bảo Lộc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/10/2026 đến 12:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Nhánh rẽ trạm 030240604 - 471/56/90/3/1 - Cty KS&VLXD Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/10/2026 đến 16:30:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khu vực từ Ngã 3 B’Đơ – Lộc An về hướng Di Linh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/10/2026 đến 14:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đơn Dương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Di Linh

KHU VỰC: Phân đoạn 473/28/32 (Quốc lộ 28 Từ Cầu 1 đến hết xã Sơn Điền)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 15:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Phân đoạn 475/16/24 (Quốc lộ 28 Từ Tân Lập đến hết xã Đinh Trang Thượng)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 15:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Trọng

KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Tượng Đài dọc đường Quốc lộ 20 xuống đến Ngã ba Xóm Chung(bao gồm một phần thôn 4, 6, 9, 10, 13, 15, 17, thôn Chi Rông, thôn Phú Hội) thuộc xã Đức Trọng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 15:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Tượng Đài dọc đường Nguyễn Thái Học qua Nam sông Đa Nhim và Khu Công Nghiệp Phú Hội (gồm một phần thôn 1, 4, 11, thôn Pré) thuộc xã Đức Trọng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/10/2026 đến 15:30:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Đạ Huoai

KHU VỰC: Mất điện toàn bộ các khách hàng thuộc địa bàn xã Đạ Huoai 2 và xã Đạ Huoai 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 16:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: + Mất điện toàn bộ các khách hàng thuộc địa bàn thôn 1,5,6 xã Đạ Huoai; + Mất điện một phần thôn 3,4 xã Đạ Huoai;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 16:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: + Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 5 xã Đạ Huoai (Khu vực đường 30 tháng 4)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/10/2026 đến 15:30:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đạ Tẻh

KHU VỰC: Một phần thôn 6 xã Đạ Tẻh 2

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/10/2026 đến 09:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn 6 xả Đạ Tẻh 2

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/10/2026 đến 11:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Toàn bộ thôn Tôn KLong xả Đạ Tẻh 2

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cát Tiên

KHU VỰC: Một phần thôn Tư Nghĩa xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 11:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Tư Nghĩa xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bảo Lâm

KHU VỰC: Một phần thôn 7, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 09:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn Lộc Phú 1, xã Bảo Lâm 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 09:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn Nao Quang, xã Bảo Lâm 4

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/10/2026 đến 10:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn Nao Quang, xã Bảo Lâm 4

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/10/2026 đến 11:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn Lộc Phú 2, xãBảo Lâm 4

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/10/2026 đến 12:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn Lộc Phú 2, xã Bảo Lâm 4

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/10/2026 đến 14:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn 7, xã Bảo Lâm 1; Một phần xã Bảo Lâm 4.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/10/2026 đến 16:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Bảo Lâm 4; Toàn bộ xã Bảo Lâm 5; Một phần Tổ dân phố 19 Phường 2 Bảo Lộc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/10/2026 đến 16:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: KH: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HÒN GAI - VINACOMIN 471/15/1

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/10/2026 đến 16:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: KH: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam – Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV, Công ty cổ phần Itasco - Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/10/2026 đến 16:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn 2, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 16:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn 2, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/10/2026 đến 16:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 11/10/2026.