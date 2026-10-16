Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 16 - 18/10/2026: Sẽ cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 16 - 18/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 16 - 18/10/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 16 - 18/10/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt

KHU VỰC: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Như Thạch, Thủ Khoa Huân, Huyền Trân Công Chúa (Khu vực Nghĩa Trang Du Sinh), Thái Lâm, KQH Huỳnh Tấn Phát. (mỗi trạm cắt 1-2h để công tác)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 15:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Vạn Kiếp, Tô Hiệu, Bệnh Viên Nhi Lâm Đồng, 1 đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nhà Khách Quân Cảng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 15:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Chu Văn An, Hồ Tùng Mậu, KS Palace, KS Hoàng Gia ĐL.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 13:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bảo Lộc

KHU VỰC: - Khu vực từ trụ 478/195/1 vào hướng thôn B’Đơ, Lộc An - Xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đơn Dương

KHU VỰC: - Khu vực các xã Ka Đô, xã Quảng Lập, xã D’Ran; Các thôn Thạnh Nghĩa, M’Lọn, Lạc Nghiệp, Lạc Thạnh, Ma Đanh, R’Lơm, mộtphần các thôn Suối Thông C, Nghĩa Đức, Nghĩa Lập 1, Nghĩa Lập 2 thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 17/10/2026 đến 08:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: CTy MTX Đức An Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 11:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CTy MTX Đức An Bảo Lâm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 11:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CTy CNCThành Đạt 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 11:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CTy CNC Thắng Lợi 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 11:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CTy CNC Sao Kim

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 11:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CTy CNC Hướng Dương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 11:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Đạt

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 11:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CTy CNC MT Việt Khánh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 13:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CTy CNC Thịnh Phát Khánh Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khu vực các xã Ka Đô, xã Quảng Lập, xã D’Ran; Các thôn Thạnh Nghĩa, M’Lọn, Lạc Nghiệp, Lạc Thạnh, Ma Đanh, R’Lơm, mộtphần các thôn Suối Thông C, Nghĩa Đức, Nghĩa Lập 1, Nghĩa Lập 2 thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/10/2026 đến 18:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: công Ty Cổ Phần Bleu Soleil

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 1 phần Thôn Nghĩa Hội Xã Đơn Dương

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/10/2026 đến 16:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Di Linh

KHU VỰC: Tuyến 478 từ trụ 478/01 đến 478/221 (Từ Điện lực Di Lih đến đầu đèo Gia Hiệp)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/234 (Ngã ba Đinh Trang Hòa đến xã Hòa Bắc cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Trọng

KHU VỰC: Mất điện KH NGUYỄN VŨ THÁI

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 15:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện KH Nguyễn Trí và các hộ dân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 15:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện KH ĐÀO VĂN VINH

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 15:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện KH ĐẶNG THÀNH ĐỨC

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 15:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Đăng Srõn thuộc xã Ninh Gia

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 15:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện KH NGUYỄN VĂN THỌ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 15:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện KH Lê Văn Xâng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 15:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Lâm Hà

KHU VỰC: Một phần thôn Ba Đình xã Nam Ban Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/10/2026 đến 10:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Đông Anh xã Nam Ban Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/10/2026 đến 15:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Phù Đồng xã Nam Ban Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đạ Huoai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Cát Tiên

KHU VỰC: Một phần thôn Cát Điền xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Hoa Lư xã Cát Tiên 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Tiên Hoàng xã Cát Tiên 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Toàn bộ các thôn 1, 2, 3, 4, 5, thôn Mỹ Lâm, thôn Nam Ninh thuộc xã Cát Tiên và toàn bộ các xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bảo Lâm

KHU VỰC: Một phần thôn 6, 7, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn BĐăng, xã Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 09:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/10/2026 đến 11:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn Lộc Bắc, xã Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/10/2026 đến 12:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn Lộc Bắc, xã Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Thôn 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 18/10/2026.