Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 30/9 – 4/10/2026: Cúp điện từ 6h30 nhiều hộ dân để phục vụ sửa chữa

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 30/9 – 4/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 30/9 – 4/10/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 30/9 – 4/10/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết

KHU VỰC: Trục đường Thủ Khoa Huân đoạn từ dốc Văn công đến khu vực cầu Ké, đường Hiền Vương, Dã Tượng thuộc một phần phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/09/2026 đến 09:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Thiên Hải khu vực phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 11:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Du Lịch Champaca khu vực phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại trạm biến áp Lê Lợi 2 thuộc một phần đường Lê Lợi phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/10/2026 đến 15:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại trạm biến áp Vạn Thiện 1 thuộc một phần đường Trần Hưng Đạo phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/10/2026 đến 15:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Đình Chiểu đoạn từ Chợ Hàm Tiến đến cuối đường Nguyễn Thông thuộc một phần phường Mũi Né, phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 10:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Trung Nguyên khu vực xã Hàm Liêm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 11:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng thuộc khu công nghiệp Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:15:00 ngày 04/10/2026 đến 06:30:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Trục đường Tôn Đức Thắng, Võ Chí Công, Hoàng Sa thuộc một phần phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/10/2026 đến 09:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hoàng Sa trục đường Hoàng Sa thuộc một phần phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/10/2026 đến 13:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại trạm biến áp Dân Cư Bến Lội một phần đường 19/4, đường Trần Quang Diệu thuộc một phần phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/10/2026 đến 15:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trục đường Trường Chinh thuộc một phần phường Phan Thiết, phường Bình Thuận, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/10/2026 đến 15:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng thuộc khu công nghiệp Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 04/10/2026 đến 15:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tuy Phong

KHU VỰC: Một phần Thôn 5 Liên Hương, xã Liên Hương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 12:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn 5 Liên Hương, xã Liên Hương.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn 5, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 12:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Lạc Trị, Thôn 5, xã Liên Hương và xã Tuy Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 12:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Thôn Vĩnh Sơn, Vĩnh Hải xã Vĩnh Hảo; Một phần Thôn 3 Phước Thể, Thôn Lạc Trị (Cây Khế) xã Liên Hương.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/10/2026 đến 16:30:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Hàm Tân

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện La Gi

KHU VỰC: Đường Nguyễn Trường Tộ (từ ngã tư đường Nguyễn Thượng Hiền - Phường La Gi đến ngã ba đường Thống Nhất - Phường Phước Hội) - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 30/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc

KHU VỰC: Một phần thôn Phú Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 09:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Thành, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 13:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Phú Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Phú Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hòa, thôn Lâm Giang, thôn Hàm Trí, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 12:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hòa, thôn Lâm Giang, thôn Hàm Trí, thôn Phú Thuận, thôn Hàm Phú, xã Hàm Thuận Bắc, một phần thôn La Ngà, thôn Nam Sơn, thôn Đaguri, Xã La Dạ, một phần thôn Nam Giang, thôn Đông Tiến, xã Đông Giang, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 12:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Dân, thôn Thuận Thắng, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 06:15:00 ngày 04/10/2026 đến 06:30:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Dân, thôn Thuận Thắng, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/10/2026 đến 15:15:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

KHU VỰC: Một phần thôn Nam Tân, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Văn Kê, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 12:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 02/10/2026 đến 07:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn Kê Gà, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Lễ, xã Tân thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 12:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn Văn Kê, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Phước, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 04/10/2026 đến 07:30:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thành Một phần thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/10/2026 đến 16:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Phước, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 04/10/2026 đến 16:30:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bắc Bình

KHU VỰC: Một phần thôn Lương Nam, xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 13:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn Lương Nam, xã Lương Sơn; một phần thôn Suối Nhum - xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 13:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn Lương Nam, xã Lương Sơn; một phần thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 13:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Thôn 1, Bình Nghĩa, Bình Sơn,Bình Nhơn xã Sông Lũy; một phần xã Hồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 10:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 11:30:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tánh Linh

KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Lạc Tánh - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 30/9 – 4/10/2026.