Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 19 - 25/10/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ bị cúp điện hơn chục tiếng trong ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 19 - 25/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 19 - 25/10/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh

KHU VỰC: Một phần Kênh Mương Trâu Mười Cồ, khu phố Nguyễn Cử, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/10/2026 đến 12:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Rạch Ba Khía, từ tổ 38 đến tổ 40 , khu phố Hòa Hiệp, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/10/2026 đến 12:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Rạch Ba Khía, Bà Huyện Thanh Quan, tổ 1, tổ 5, tổ 13, tổ 14, tổ 39 , khu phố Hòa Khánh, khu phố Hòa Lợi, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Cái Tắc Thông Lưu, từ tổ 1 đến tổ 4 , tổ 12, khu phố Đông Bình, khu phố Tân Chủ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 12:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Lộ Hòa Đông, Bà Huyện Thanh Quan, từ tổ 1 đến tổ 6, khu phố Hòa Lợi, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, Lê Văn Cử, Nguyễn Thị Lựu, tổ 8, tổ 9, tổ 20, tổ 35, tổ 36, khu phố Thuận Phát, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 12:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng, tổ 8, tổ 19, tổ 20, khu phố Thuận Phát, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hữu Lầu (gồm Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc), Lê Văn Hoanh, Cao Thắng, từ tổ 25 đến tổ 27, khu phố Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Lê Hồng Phong, Trần Bình Trọng, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Hưng Đạo, tổ 19, tổ 20, tổ 25, tổ 26, tổ 27, khu phố Hưng Long, khu phố Phong Thạnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 12:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Lê Lợi, Nguyễn Trãi, tổ 28, tổ 31, tổ 39, khu phố Đình Trung, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Lê Văn Kiếc, Đình tân Tịch, từ tổ 7 đến tổ 9, khu phố Tân Thuận, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 12:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Lê Văn Hoanh, Cao Thắng, tổ 24, tổ 25, khu phố Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Sa Đéc

KHU VỰC: Đường Phùng Khắc Khoan, Sa Nhiên (từ cầu Cai Dao đến Rạch Ông Quế), đường Trần Khánh Dư, một phần đường ĐT 852B (từ cầu Sa Nhiên 2 đến cầu Cai Dao 2), khu vực đường dal Nhà Úp Ngược, Cầu Cây Vừng, khu vực Bờ Đai, Bờ Đai trên, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 19/10/2026 đến 18:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Lạc Hồng, Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/10/2026 đến 12:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Lạc Hồng, Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (từ trạm biến điện đến Đường Chùa), khu vực Đường Chùa, đường Phạm Ngọc Thạch, đường Cao Bá Quát, khu dân cư Khóm 3 phường 2 (củ), phường Sa Đéc. Đường Lê Hồng Phong, khu vực Thủ Điềm, rạch Thủ Điềm, đường Hương Lộ 5, rạch Bà Bang, rạch Kiều Hạ, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực trại cá thuộc trạm Cao Su Đồng Nai, Đường đất, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trại cá thuộc trạm Đông Giang 1, Đường đất, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (từ ngã ba Khu liên hợp thể thao đến vòng xoay Cái Cỏ), khu vực khu Liên hợp thể thao, một phần khu FLC, khu vực rạch Xẻo Gừa, Năm Tam, Ngọn Năm Tam, Ngọn Rạch Chùa, khu vực Chợ Phú Long, toàn bộ khu vực Kinh 85, Kinh Cùn, Ba Làng, kinh Họa Đồ, một phần Quốc lộ 80 (từ vòng xoay Cái Cỏ đến cầu Ban Biên), một phần đường ĐT 852B ( từ vòng xoay Cái Cỏ đến cầu KC1), khu vực kênh Mương Lẫm, kênh ngang Mương Lẫm, khu vực Cầu Dương Hòa, kinh Hội Trụ, Kinh Xáng, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần đường ĐT 848 (từ điện máy Hữu Tài đến Tòa Án), hẻm Ba Cơ, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/10/2026 đến 12:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu dân cư Tân Hòa, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hữu Lầu (từ ngã ba đường Hùng Vương đến ngã tư Nguyễn Tất Thành), một phần đường Hùng Vương (từ ngã ba đường Phạm Hữu Lầu đến vòng xoay Trần Thị Nhượng), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Sa Nhiên B, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần đường Sa Nhiên B, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Nguyễn Sinh Sắc (phía phải từ Cửa hàng xe máy Thanh Nhã đến UBND phường Sa Đéc), một phần đường Nguyễn Cư Trinh, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 12:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nha Mân

KHU VỰC: Khu vực từ Trường Tiểu học Phú Long đến Cầu Đường Doi thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 11:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực cuối Ngọn Kênh Huyện Hàm thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực đường liên huyện từ UB xã An Khánh cũ đến Trung tâm học tập cộng đồng xã An Phú Thuận cũ, toàn bộ khu vực cuối Rạch Xẻo Nổ, toàn bộ khu vực cuối Rạch Mái Chèo, toàn bộ khu vực từ Cầu Sáu Hay đến Kênh 19 tháng 5 thuộc xã Phú Hựu và xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/10/2026 đến 07:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Giồng Nổi đến Cầu Rạch Sậy và toàn bộ Giồng Sao Bờ Đê, từ Cầu Cống 2 đến Ngã Ba Xẻo Mát thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/10/2026 đến 18:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực từ Cống đá Xóm Cưởi đến cuối Ngọn Xẻo Lá thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/10/2026 đến 18:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực hướng bên tay phải từ Nha Mân về Sa Đéc từ Cầu Nha Mân đến Bến đò Tứ Phước xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 09:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ cuối Ngọn Ấp Tây thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực đường liên huyện từ UB xã An Khánh cũ đến Trung tâm học tập cộng đồng xã An Phú Thuận cũ, toàn bộ khu vực cuối Rạch Xẻo Nổ, toàn bộ khu vực cuối Rạch Mái Chèo, toàn bộ khu vực từ Cầu Sáu Hay đến Kênh 19 tháng 5 thuộc xã Phú Hựu và xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 20/10/2026 đến 12:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Cầu An Khánh đến Cầu Kinh Thầy 5 thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực cuối Ngọn Đìa Trầm thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 14:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực cuối Ngọn Xẻo Sâu thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Út Hiện đến cuối Ngọn Ông Kết thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/10/2026 đến 18:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng VLXD Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 09:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cty XNK Phương Thanh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Doanh Nghiêp Tư Nhân Lộc Phượng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/10/2026 đến 15:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Ngọc Điệp

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Lai Vung

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ban Biên đến bến xe Phương Trang Lai Vung)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ kênh Năm Nhự đến cầu Sáu Lót)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 18:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sừ dụng điện một phần ấp Long Thành A, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần Nhà Thờ Cái Tắc)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sừ dụng điện một phần ấp Long Thành A, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thành Tấn, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 12:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long An, ấp Hòa Bình, ấp Thành Tấn, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

KHU VỰC: Một phần khu vực trạm Cty TNHH MTV Phúc Khang HN ấp Long Bình xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực trạm NTTS Lê Kim Sơn ấp Long Tả xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực trạm Trại Cưa Huỳnh Thanh Tòng ấp Long Hữu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Hưng, ấp Long Thới A, ấp Long Thới B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/10/2026 đến 18:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực trạm NĐ Phước Nguyên ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực trạm NĐ Phạm Công Ái ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực trạm CSCB Sáu An ấp Phú Thạnh B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực trạm NTTS Lê Văn Sang ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực trạm BG Nguyễn Văn Nghễ ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực trạm NTTS Vông Dương Vũ ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hồng

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm bơm Bình Phú 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 16:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm bơm Tân Công Chí

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 16:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm NTTS Phạm Văn Tâm 1 và trạm NTTS Phạm Văn Tâm 2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 16:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Kinh Củ 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Kinh Cả Trấp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/10/2026 đến 14:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hộ Cơ, một phần xã Tân Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm TDC Kinh Thống Nhất 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Lò Gạch K12.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/10/2026 đến 14:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tháp Mười

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thị B xã Tháp Mưởi, ấp 3 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/10/2026 đến 17:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tân xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/10/2026 đến 11:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Lợi An xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/10/2026 đến 15:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 3 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Nam xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 09:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: trạm bơm Mỹ Nam 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại trạm Bơm Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 09:15:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 22/10/2026 đến 10:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Nam xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Nam xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/10/2026 đến 14:45:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Nam xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160kVA Bơm Tây An Tiến-Mương Lộ 844 số 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 11:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thuận, ấp Mỹ Đông Nhất, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Cầu Cái Chai)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 16:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160kVA Bơm Bờ Tây Kênh Đường Thét ( Ấp 2A) Số 2

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ (mất điện một phần Nông Trường)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mười Tạ, xã Phong Mỹ (mất điện một phần khu vực Trường TH Kinh 15)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 3P-1500kVA Công ty Hunufa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Toàn bộ TBA TBA 3P-320 kVA Việt Như Ý II

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Thiện Phước, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phương Trà, ấp Thiện Phước, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Xương (mất điện một phần khu vực Chợ Mỹ Xương Cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Toàn bộ TBA TBA 3P-320 kVA Việt Như Ý III

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Thiện Từ, xã Ba Sao ( mất điện một phần khu vực Trường TH Ba Sao 1)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Thiện Hiền, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA NMN Bình Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 4, ấp 4, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ ( mất điện một phần khu vực Cống Bà Tri)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phú Cù Lao xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1T, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần khu vực CDC Tân Hội Trung)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Phương Thịnh ( mất điện một phần khu vực Kinh Xáng Mới)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2B xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần khu vực Rạch Cái Sây)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2B xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần khu vực Rạch Cựa Gà)

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-50KVA TB Út Gà

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Phương Thịnh ( mất điện một phần khu vực Kinh Giữa)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Lấp Vò

KHU VỰC: - Quốc lộ 80 từ Cầu Cai Bường đến Cầu Tân Lợi, Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thầy Lâm, Rạch Cái Dứa, Rạch Gia Vàm, Rạch Thủ Ô, Tự dùng trạm 220kV Lấp Vò thuộc xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/10/2026 đến 18:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh thuộc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/10/2026 đến 07:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh thuộc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 19/10/2026 đến 18:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Rạch Thầy Lâm từ cầu Thầy Lâm TL848 đến Cầu Thầy Lâm TL849, Rạch Mỹ An Hưng, Rạch Ngã Tháp, Rạch Đất Sét Nhỏ, Rạch Mương Tiêu, Rạch Ban Bìa thuộc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 08:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Ủy ban Mỹ An Hưng đến Cống Rạch Chùa Cạn, Rạch An Thạnh, Rạch Mương Lớn xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Rạch Mỹ An Hưng, Rạch Ngã Tháp, Rạch Đất Sét Nhỏ, Rạch Mương Tiêu, Rạch Ban Bìa thuộc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cống Hùng Cường đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Trường Trung học cơ sở Tân Mỹ xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/10/2026 đến 18:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Quốc lộ 80 từ Cầu Tân Lợi đến Cống Số 1 thuộc xã Tân Khánh Trung và một phần xã Lai Vung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Khu vực Bến Đò Long Hưng A xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 09:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khu vực Cầu U Minh ấp Hưng Quới 1 xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/10/2026 đến 10:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khu vực Chùa U Minh ấp Hưng Quới 1 xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/10/2026 đến 12:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khu vực Cầu Cái Tôm ấp Hưng Thành Tây xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 15:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khu vực Ngọn Cái Tôm ấp Hưng Thành Tây xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thanh Bình

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Long (khu vực Mương Bà Trụ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 12:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Long (khu vực gần trạm NLMT bà Lưu Thị Cẩm Vân)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 16:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Trung, xã Tân Long (khu vực TDC Sạt Lỡ, xã Tân Quới cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/10/2026 đến 14:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Trung, xã Tân Long (khu vực gần Nhà máy nước Phú Trung)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Thượng, xã Tân Long (khu vực gần Xay xát Hiệp Thành, xã Tân Quới cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Dinh, xã Tân Long (khu vực Cồn Tân Dinh, xã Tân Hòa cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (một phần khu vực Cồn Cát, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 12:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long (khu vực gần Cơ sở nước đá Nguyễn Thị Cóng, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 12:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực Chợ Mương Khai)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Long (khu vực gần Trạm bơm Thuận Phong 1, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/10/2026 đến 14:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực gần Mương Hai Tuốt, xã Tân Hòa cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực gần Mương Hai Tuốt, xã Tân Hòa cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh (khu vực Cầu Ngang gần Trạm bơm Mương Cả Bùng)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 12:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh (khu vực Rọc Sen)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 12:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú A, xã Tân Long (khu vực Chùa Phật Nổi, xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 13:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Trung, xã Tân Long (khu vực gần Cơ sở phế liệu ông Giôm, xã Tân Quới cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 13:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tây, xã Tân Thạnh (khu vực gần Xay xát Lường Ngọc Bình)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tây, xã Tân Thạnh (khu vực Nuôi trông thủy sản Phước Minh)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Minh, xã Bình Thành (khu vực gần Trạm bơm số 5 Phú Cường, xã Bình Tấn cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long (khu vực gần UBND Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực gần chợ Tân Huề)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa B, xã Thanh Bình (khu vực Tuyến dân cư gần chợ Tân Phú)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/10/2026 đến 14:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực Mương Tư Phủ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Long (khu vực gần Trường Tiểu học Tân Quới 2)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thượng, xã Tân Long (khu vực gần Chợ Tân Quới)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tam Nông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/10/2026.

Lịch cúp điện Hồng Ngự

KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực bờ đông giai đoạn 2 một phần đường Lê Lợi - Nguyễn Trãi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực bờ đông giai đoạn 3 một phần đường Bà Triệu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa và BV Tâm Trí

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự đường Chu Văn An khu vực trung tâm Y Tế dự Phòng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Nguyễn Văn Bảnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ UB phường An Bình A (cũ) đến trường Trung Cấp Nghề

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp