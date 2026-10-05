Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 5 -11/10/2026: Sẽ cúp điện 10 tiếng /ngày hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 5 -11/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 5 -11/10/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho

KHU VỰC: Một phần HL 93, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Long Hưng, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 12:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Nhơn Huề, Xã Long Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 1A, xã Long Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 14:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công Đông

KHU VỰC: Một phần ấp Đôi Ma 1, Đôi Ma 2 xã Gia Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tây 1, Tân Tây 3 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Gò Táo Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 6 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công

KHU VỰC: Một phần khu phố Cộng Lạc, phường Sơn Qui.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố Long Phước và Long Bình - phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố Ông Cai - phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố Ông Cai và Sơn Qui A - phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố 4, 5, 6, 7- phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khu phố Sơn Qui A - phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

KHU VỰC: Một phần ấp Yên Luông xã Phú Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 15:59:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cai Lậy

KHU VỰC: Một phần xã Long Tiên khu vực ấp Mỹ Thạnh, Mỹ Hưng, Mỹ Lợi B đoạn từ đường bê tông Cầu Chợ Mỹ Long đến chợ Cả Mít

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Ngũ Hiệp khu vực toàn ấp Tân Sơn, Thủy Tây, Tân Đông, một phần ấp Hòa Hảo đoạn từ UB Ngũ Hiệp đến Ngã Tư Tân Sơn, Thủy Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Ngũ Hiệp khu vực toàn ấp Hòa An đoạn từ Nhà Thờ Ngũ Hiệp đến Cồn Tròn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

KHU VỰC: Một phần xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 18:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Gạo

KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lạc Trung, xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Long, Long Thạnh, xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Long, Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phan, An Khương, xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thủy, xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

KHU VỰC: Một phần ấp An Khương xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Bè

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Huỳnh Đức Thắng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm thu phí An Thái Trung 1

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Minh Trí

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Nguyễn Kế Thanh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm XD Thuận Phát

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Nhật Việt (TS Vinh Quang)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Việt Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Ba Nghiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Trần Văn Nghiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Bích Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Tấn Lộc Fruit

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Nguyễn Văn Vĩ, DNTN Tân Phước Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Phan Văn Thiện

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Xay lúa Dũng Kiều (Phạm Văn Dũng)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực ấp chợ , Đông Thạnh , xã Mỹ Lợi; ấp Nhơn Hòa, Lương Lễ, Lương Trí, Lương tín xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hữu xã Tân Phú Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông, xã Tân Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Phú

KHU VỰC: Một phần ấp An Thái, xã Hội Cư

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Cái Bè.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp An Hiệp, xã Cái Bè.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp