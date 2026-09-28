Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 28/9 – 4/10/2026: Các khu dân cư nằm trong danh sách sẽ bị cúp điện cả ngày dài
Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 28/9 – 4/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 28/9 – 4/10/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Bình Tạo, phường Mỹ Tho
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/09/2026 đến 14:00:00 ngày 28/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một Phần đường Ấp Bắc, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/09/2026 đến 15:00:00 ngày 28/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Mỹ Chánh, phường Mỹ Tho
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Tỉnh Lộ 870, Khu Phố Đồng, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Đồng, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 12:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Tân Long, phường Mỹ Tho
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 12:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Đôi Ma 2, Cầu Xây Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vạn Thành Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vạn Thành Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Xuân - phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Ông Non - phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 09:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Xã Lới - phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 29/09/2026 đến 11:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Gò Tre - phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 15:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Cộng Lạc - phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Hưng Hòa - phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
KHU VỰC: - Một phần ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Bình An xã Vĩnh Hựu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: (Mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: (Mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Trung xã Vĩnh Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Chánh, Bình Ninh xã Ngũ Hiệp khu vực Đường vào VLXD Bảy Lá qua Cồn Long Đức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
KHU VỰC: Một phần xã Tân Phước 3
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/09/2026 đến 11:30:00 ngày 28/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hưng Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hưng Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/09/2026 đến 11:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Đông xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 11:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hưng Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Phước 3
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Phước 3
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/9 – 4/10/2026.
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần các ấp Ngãi Lợi xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thân Hòa xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Hương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Thạnh xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hoà B xã Long Định
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung, Bình Hoà xã Bình Trưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Nghĩa 1, Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/09/2026 đến 17:30:00 ngày 28/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kênh Ranh ấp 3 Tân Hưng, xã Thanh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hương, xã Tân Thới.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thới.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Phú
KHU VỰC: Xã Hội Cư
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hội Cư
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/lich-cup-dien-dong-thap-tien-giang-cu-tu-28-9-4-10-2026-cac-khu-dan-cu-nam-trong-danh-sach-se-bi-cup-dien-ca-ngay-dai-172260927191636139.htm