Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 12 - 18/10/2026: Rất nhiều khu vực sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày
Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 12 - 18/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 12 - 18/10/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Đường Tỉnh 879, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/10/2026 đến 17:30:00 ngày 12/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 6, xã Long Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 12:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 1, xã Long Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 5, xã Long Hưng và Khu Phố Long Hưng, Phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/10/2026 đến 12:00:00 ngày 14/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Nhơn Huề xã Long Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường huyện 94C, thuộc Khu Phố Thuận Thạnh phường Thới Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường huyện 94C, thuộc Khu Phố Thuận Thạnh phường Thới Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Đình Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/10/2026 đến 17:00:00 ngày 12/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chợ, ấp Láng, ấp Hộ Xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/10/2026 đến 17:00:00 ngày 12/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Vạn Thành Xã Tân Hòa; ấp Kinh Trên Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Trung, ấp Nam, ấp Rạch Bùn, ấp Bắc 1, ấp Mới Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Một phần khu phố 3 và 5, phường Gò Công và khu phố Lăng Hoàng Gia - phường Sơn Qui.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 16:30:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 5 phường Gò Công và khu phố Long Mỹ phường Bình Xuân và Khu phố Lăng Hoàng Gia - phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Xóm Dinh và Gò Tre - phường Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Muôn Nghiệp, phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 3 - phường Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Lăng Hoàng Gia - phường Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 1 và khu phố 6 - phường Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 9 và 4 - phường Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 1 và 4 - phường Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 3 và 4 - phường Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Sơn Qui A và Sơn Qui B - phường Sơn Qui.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/10/2026 đến 18:30:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
KHU VỰC: (Mất điện 1 khách hàng trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lợi B xã Long Tiên đoạn từ chợ Cả Mít đến chợ Ba Dầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/10/2026 đến 16:00:00 ngày 12/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bắc xã Tân Phú khu vực Đường Lê Văn Dành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các khu phố Phú Hòa, Mỹ Phú phường Cai Lậy đoạn Đường Đông Kênh Ba Muồng và đường Gò Răng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Mỹ Thới, Phú Xuân xã Thạnh Phú đoạn đường Huyện Lộ 65 và đường kênh Ban Dày, Kênh Nguyễn Văn Tiếp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Luận Phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
KHU VỰC: Một phần ấp kênh 2A Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Gạo
KHU VỰC: Một phần ấp An Lạc xã Lương Hòa Lạc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/10/2026 đến 11:30:00 ngày 12/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Điền Lợi, Xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/10/2026 đến 17:00:00 ngày 12/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An, Bình Phan, Xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hưng, Xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 10:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An, Bình Phan, Xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/10/2026 đến 12:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú, Xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, Xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hưng Thượng, Bình Ninh, Xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thuận, Xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 – 18/10/2026.
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực ấp 5, ấp Thồng nhất, xã An Hữu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thanh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thánh Thất Cao Đài
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông sản hương vị Đông Nam Á
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Chí Tâm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Hoàng Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trần Thị Như Ý
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng TRAM THU PHI AN THAI TRUNG 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng LÊ VĂN QUYÊN
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Bùi Quốc Thắng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Tiên, Bà Từ xã Tân Phú Đông
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Phú
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Quới, xã Bình Phú
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thiện, xã Hội Cư
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thái, xã Hội Cư
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Lợi, xã Bình Phú
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một ấp Hòa Hảo, xã Cái Bè.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/lich-cup-dien-dong-thap-tien-giang-cu-tu-12-18-10-2026-rat-nhieu-khu-vuc-se-nam-trong-dien-cup-dien-ca-ngay-172261011213940312.htm