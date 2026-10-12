Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 12 - 18/10/2026: Rất nhiều khu vực sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 12 - 18/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 12 - 18/10/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho

KHU VỰC: Đường Tỉnh 879, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/10/2026 đến 17:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp 6, xã Long Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 12:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp 1, xã Long Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp 5, xã Long Hưng và Khu Phố Long Hưng, Phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/10/2026 đến 12:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Nhơn Huề xã Long Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường huyện 94C, thuộc Khu Phố Thuận Thạnh phường Thới Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần đường huyện 94C, thuộc Khu Phố Thuận Thạnh phường Thới Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công Đông

KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Đình Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/10/2026 đến 17:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Chợ, ấp Láng, ấp Hộ Xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/10/2026 đến 17:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Vạn Thành Xã Tân Hòa; ấp Kinh Trên Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Trung, ấp Nam, ấp Rạch Bùn, ấp Bắc 1, ấp Mới Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công

KHU VỰC: Một phần khu phố 3 và 5, phường Gò Công và khu phố Lăng Hoàng Gia - phường Sơn Qui.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 16:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố 5 phường Gò Công và khu phố Long Mỹ phường Bình Xuân và Khu phố Lăng Hoàng Gia - phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố Xóm Dinh và Gò Tre - phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố Muôn Nghiệp, phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố 3 - phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố Lăng Hoàng Gia - phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố 1 và khu phố 6 - phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố 9 và 4 - phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố 1 và 4 - phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố 3 và 4 - phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố Sơn Qui A và Sơn Qui B - phường Sơn Qui.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/10/2026 đến 18:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

KHU VỰC: (Mất điện 1 khách hàng trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cai Lậy

KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lợi B xã Long Tiên đoạn từ chợ Cả Mít đến chợ Ba Dầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/10/2026 đến 16:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bắc xã Tân Phú khu vực Đường Lê Văn Dành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần các khu phố Phú Hòa, Mỹ Phú phường Cai Lậy đoạn Đường Đông Kênh Ba Muồng và đường Gò Răng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Mỹ Thới, Phú Xuân xã Thạnh Phú đoạn đường Huyện Lộ 65 và đường kênh Ban Dày, Kênh Nguyễn Văn Tiếp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Luận Phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

KHU VỰC: Một phần ấp kênh 2A Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Gạo

KHU VỰC: Một phần ấp An Lạc xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/10/2026 đến 11:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Điền Lợi, Xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/10/2026 đến 17:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An, Bình Phan, Xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hưng, Xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 10:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An, Bình Phan, Xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/10/2026 đến 12:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú, Xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, Xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hưng Thượng, Bình Ninh, Xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thuận, Xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 – 18/10/2026.

Lịch cúp điện Cái Bè

KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực ấp 5, ấp Thồng nhất, xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thánh Thất Cao Đài

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông sản hương vị Đông Nam Á

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Chí Tâm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Hoàng Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trần Thị Như Ý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng TRAM THU PHI AN THAI TRUNG 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng LÊ VĂN QUYÊN

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Bùi Quốc Thắng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

KHU VỰC: Một phần ấp Bà Tiên, Bà Từ xã Tân Phú Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Phú

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Quới, xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp An Thiện, xã Hội Cư

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp An Thái, xã Hội Cư

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Lợi, xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một ấp Hòa Hảo, xã Cái Bè.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp