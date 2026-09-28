Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 28/9 – 4/10/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 28/9 – 4/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 28/9 – 4/10/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Phước Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Bù Đăng

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 08:50:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/09/2026 đến 09:50:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/09/2026 đến 10:40:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 28/09/2026 đến 11:50:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 28/09/2026 đến 13:50:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/09/2026 đến 14:40:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 28/09/2026 đến 16:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Bom Bo, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 09:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Nghĩa Trung, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/09/2026 đến 09:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Bom Bo, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 29/09/2026 đến 10:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Nghĩa Trung, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/09/2026 đến 11:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Bom Bo, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 29/09/2026 đến 11:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Nghĩa Trung, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 29/09/2026 đến 12:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Bom Bo, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 29/09/2026 đến 12:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Bom Bo, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/09/2026 đến 14:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Phước Sơn, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 14:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Đak Nhau, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 29/09/2026 đến 15:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Đak Nhau, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 29/09/2026 đến 16:15:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Riềng

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 1 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 12:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 1 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/09/2026 đến 15:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hiệp thuộc xã Phú Riềng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 1 thuộc xã Bình Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 10:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Một phần thôn Bình Tân 1 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 30/09/2026 đến 14:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hưng thuộc xã Phú Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chơn Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Bình Long

KHU VỰC: Một phần Khu Phố Bình Tân, Phường Bình Long và Ấp 17 Phường An Lộc, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/09/2026 đến 18:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Khu Phố Xa Cam, Phường Bình Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Khu Phố Phú Đức, Phường Bình Long, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Lộc Ninh

KHU VỰC: Một phần xã Lộc Quang, TP Đồng Nai ( khách hàng thuộc NR Lộc Quang)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 12:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Lộc Quang, TP Đồng Nai (khách hàng thuộc NR Thắng Lợi hai)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 29/09/2026 đến 09:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 29/09/2026 đến 09:50:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/09/2026 đến 10:40:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 29/09/2026 đến 11:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 29/09/2026 đến 13:50:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/09/2026 đến 14:40:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 29/09/2026 đến 15:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bù Đốp

KHU VỰC: Một phần Thôn 3, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 08:40:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Tiền Phong, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 08:40:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/09/2026 đến 09:40:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thiện, xã Hưng Phước, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/09/2026 đến 09:40:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/09/2026 đến 10:40:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Mười Mẫu, xã Hưng Phước, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/09/2026 đến 10:40:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/09/2026 đến 14:10:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Sông Bé, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/09/2026 đến 14:10:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Hòa, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/09/2026 đến 15:10:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Sông Bé, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/09/2026 đến 15:10:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Hòa, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 28/09/2026 đến 16:10:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Sông Bé, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 28/09/2026 đến 16:10:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Hòa, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 08:40:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn 6B, xã Đa Kia, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 08:40:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Hòa, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/09/2026 đến 09:40:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần tổ 4 thôn 6, xã Đa Kia, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/09/2026 đến 09:40:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Bình, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/09/2026 đến 10:40:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần tổ 4 thôn 6, xã Đa Kia, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/09/2026 đến 10:40:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Hòa, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 14:10:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần tổ 4 thôn 6, xã Đa Kia, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 14:10:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Hòa, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/09/2026 đến 15:10:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Đội 2, xã Đa Kia, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/09/2026 đến 15:10:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bù Đốp, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 29/09/2026 đến 16:10:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Tiến 1, xã Đa Kia, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 29/09/2026 đến 16:10:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn Bù Tam, xã Đa Kia, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 29/09/2026 đến 16:40:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bù Đốp, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 13:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đồng Phú

KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, ấp Suối Nhung, Thạch Màng xã Tân Lợi Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bù Gia Mập

KHU VỰC: Một phần thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/09/2026 đến 16:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một hần thôn Đăk U, xã Đăk Ơ TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 12:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Đăk Son 2, xã Phú Nghĩa TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 12:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn 4, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn Bù lư xã Bù Gia Mập, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hớn Quản

KHU VỰC: Một phần khu phố Đồng Tâm, phường Tân Khai, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Hiệp, phường Tân Khai, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố Đồng Nơ, phường Tân Khai, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/9 – 4/10/2026.