Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 21 - 27/9/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư bị cúp điện mới nhất

Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 21 - 27/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 21 - 27/9/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài

KHU VỰC: Một phần KP Tân Phú phường Bình Phước, một phần Kp Suối Cam phường Đồng Xoài tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần KP Tiến Thành 1 phường Đồng Xoài tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần KP Tân Thiện, Tân Xuân 2 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 08:10:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần KP Tân Thiện, Tân Xuân 2 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 24/09/2026 đến 08:55:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần KP Tân Thiện, Tân Xuân 2 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/09/2026 đến 09:40:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần KP Tân Thiện, Tân Xuân 2 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 24/09/2026 đến 10:25:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần KP Tân Đồng phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/09/2026 đến 11:10:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần KP Tân Đồng, KP Tân Bình 3 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 13:40:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần KP Tân Thiện, KP tân Xuân 2 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 24/09/2026 đến 14:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần KP Tân Thiện, KP tân Xuân 2 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:35:00 ngày 24/09/2026 đến 15:15:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần KP Tân Xuân 2, phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:25:00 ngày 24/09/2026 đến 16:10:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần KP Tân Thiện, Tân Xuân 2 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 24/09/2026 đến 16:50:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

KHU VỰC: TBA Minh Quân (III-250KVA) Khu phố 5, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 22/09/2026 đến 09:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: TBA Trường Phú (III-400KVA) Khu phố 7, Phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/09/2026 đến 10:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: TBA Hoàng Kim Tiến (3x50KVA) Khu phố 7, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/09/2026 đến 11:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: TBA Hoàng Khuân (3x50KVA) Khu phố 1, phường Long Phước, Thị Xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/09/2026 đến 12:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bù Đăng

KHU VỰC: Một phần xã Đắk Nhau, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng, Một phần xã Phước Sơn và Nhà Máy TĐ Đắk Kar xã Thọ Sơn, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Toàn bộ xã Thọ Sơn và một phần xã Bù Đăng, Thành Phố.Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: một phần xã Nghĩa Trung, TP.Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 09:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 08:50:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:50:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/09/2026 đến 10:40:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: một phần xã Nghĩa Trung, TP.Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/09/2026 đến 12:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 25/09/2026 đến 11:50:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 25/09/2026 đến 13:50:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: một phần xã Nghĩa Trung, TP.Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 15:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:40:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:05:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Riềng

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 2 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 2, xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chơn Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Bình Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Lộc Ninh

KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 22/09/2026 đến 09:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 22/09/2026 đến 09:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 22/09/2026 đến 09:50:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 22/09/2026 đến 09:50:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 10:40:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 10:40:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 22/09/2026 đến 13:50:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 22/09/2026 đến 13:50:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/09/2026 đến 14:40:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/09/2026 đến 14:40:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 22/09/2026 đến 15:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 22/09/2026 đến 15:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 22/09/2026 đến 16:20:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 22/09/2026 đến 16:20:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Trần Dũng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 12:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bù Đốp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Đồng Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Bù Gia Mập

KHU VỰC: Một phần thôn Tân Lập xã Phú Nghĩa TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 15:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Sơn Trung, xã xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 10:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, xã Đăk Ơ, BGM, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 06:50:00 ngày 25/09/2026 đến 07:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Đăk Ơ, toàn bộ xã BGM, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, xã Đăk Ơ, BGM, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hớn Quản

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 27/9/2026.