Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 19 - 25/10/2026: Cúp điện cả ngày nhiều hộ dân

Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 19 - 25/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 19 - 25/10/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài

KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Tiến xã Thuận Lợi tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Tiến xã Thuận Lợi tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

KHU VỰC: Khu phố Phước Vĩnh phường Phước Phước, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 10:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu phố Phước Vĩnh phường Phước Phước, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/10/2026 đến 12:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu phố 5 phường Phước Phước, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/10/2026 đến 15:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bù Đăng

KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/10/2026 đến 12:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Phước Sơn, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Thủy Điện Thống Nhất, xã Phước Sơn, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/10/2026 đến 15:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 12:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 09:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/10/2026 đến 10:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:50:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:20:00 ngày 20/10/2026 đến 14:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 20/10/2026 đến 15:20:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng . Toàn bộ xã Bom Bo, Đắk Nhau thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng, TP.Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 12:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 08:45:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 22/10/2026 đến 11:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 11:20:00 ngày 22/10/2026 đến 12:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 13:50:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, TP.Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/10/2026 đến 14:45:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/10/2026 đến 15:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, TP.Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Riềng

KHU VỰC: Thôn Bình Tân 1 thuộc xã Bình Tân, TP. Đông Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 6 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 08:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng: Trần Đình Chung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 6 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 23/10/2026 đến 09:25:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 6 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/10/2026 đến 10:05:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 6 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 23/10/2026 đến 10:40:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 7 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 23/10/2026 đến 11:25:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 7 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 14:10:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 7 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 23/10/2026 đến 15:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chơn Thành

KHU VỰC: Một phần Ấp 4, Ấp 5, Ấp 6 xã Nha Bích Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 19/10/2026 đến 06:20:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp 2 xã Nha Bích (Ấp 4 xã Nha Bích trước sáp nhập) thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Lộc Ninh

KHU VỰC: Một phần xã Lộc Thành, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 20/10/2026 đến 09:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Lộc Thành, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 20/10/2026 đến 09:50:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/10/2026 đến 10:40:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 20/10/2026 đến 13:50:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/10/2026 đến 14:40:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 20/10/2026 đến 15:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bù Đốp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Đồng Phú

KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bù Gia Mập

KHU VỰC: Một phần thôn Đức Hạnh, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hớn Quản

KHU VỰC: Một phần KP. Tân Hiệp, P. Tân Khai, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần KP. Hiệp Thành, P. Tân Khai, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: một phần ấp Long Bình-xã Tân Quan TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Trung Sơn xã Tân Hưng thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/10/2026.