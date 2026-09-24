Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 24 - 27/9/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ bị cúp điện ngày cuối tuần để phục vụ sửa chữa

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 24 - 27/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 24 - 27/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 24 - 27/9/2026

Lịch cúp điện Tân Thành

KHU VỰC: Một phần khóm Lung Dừa, phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Quản Lộ Phụng Hiệp, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 13:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Kinh Cầu Trắng, phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Tạ Uyên, phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khóm Ba Dinh, phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/09/2026 đến 12:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khóm Bùng Binh 2, phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/09/2026 đến 13:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khóm Tân Hóa, phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Nhà Khách Tỉnh ủy Cà Mau phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 09:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 15:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Lang, Khóm 10 phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Cà Mau phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/09/2026 đến 10:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/09/2026 đến 12:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Thời, phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/09/2026 đến 11:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Doanh Trại Sở Chỉ Huy Biên Phòng Cà Mau phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/09/2026 đến 12:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Lâm Thành Mậu, phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/09/2026 đến 13:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Cư Trinh, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/09/2026 đến 16:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Nước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp tiền từ ngày 24 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Năm Căn

KHU VỰC: Tại trạm NTCN Hồ Thị Lan

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/09/2026 đến 09:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại trạm NTCN Quang Thành Hơn

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại trạm NTCN Lê Ngọc Ánh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 14:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại trạm NTCN Huỳnh Thị Hiền Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/09/2026 đến 15:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại trạm NTCN Thái Minh Thuận

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Hàng Vịnh, ấp Xóm Lớn Trong, ấp Cả Nẩy, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Tại trạm NTCN Phạm Văn Quyền 4

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/09/2026 đến 10:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Trảng Lớn, Xã Tam Giang, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/09/2026 đến 13:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại trạm NTCN Lý Văn Vũ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại trạm NTCN Huỳnh Trường Sơn

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/09/2026 đến 15:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại trạm NTCN Phạm Vũ Hùng

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

KHU VỰC: Ấp 10B, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Bình Minh I, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/09/2026 đến 16:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện U Minh

KHU VỰC: Nội bộ Nhà Máy Khí

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

KHU VỰC: Nội bộ PX NPK

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

KHU VỰC: Nội bộ Nhà máy khí

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

KHU VỰC: Toàn bộ xã Khánh An, Nguyễn Phích, Khánh Lâm, U Minh. tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 17:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Toàn bộ xã Khánh An, Nguyễn Phích, Khánh Lâm, U Minh. Một phần xã Khánh Bình, xã Đá Bạc tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 17:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 17:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

KHU VỰC: Một phần ấp Bà Hính xã Quách Phẩm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/09/2026 đến 10:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Khai Hoang xã Quách Phẩm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 24/09/2026 đến 13:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Khai Hoang xã Quách Phẩm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/09/2026 đến 15:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/09/2026 đến 09:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Hòa xã Thanh Tùng tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/09/2026 đến 10:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hiệp, Hiệp Hòa Tây, Hiệp Hòa xã Thanh Tùng tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/09/2026 đến 15:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 25/09/2026 đến 09:40:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 25/09/2026 đến 10:20:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/09/2026 đến 11:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Thanh Tùng tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 25/09/2026 đến 13:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:50:00 ngày 25/09/2026 đến 12:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:40:00 ngày 25/09/2026 đến 13:15:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Thanh Tùng tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 15:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:35:00 ngày 25/09/2026 đến 14:05:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 25/09/2026 đến 14:40:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Quách Phẩm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/09/2026 đến 16:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/09/2026 đến 09:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Hiệp Dư, Mai Hoa, Vàm Đầm, Hải An và 1 phần ấp Phú Nhuận, Chánh Tài, Tân Thành - Xã Tân Tiến

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/09/2026 đến 13:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Quý - Xã Thanh Tùng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/09/2026 đến 13:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 26/09/2026 đến 09:40:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 26/09/2026 đến 10:20:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/09/2026 đến 11:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:40:00 ngày 26/09/2026 đến 12:10:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:20:00 ngày 26/09/2026 đến 12:50:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 26/09/2026 đến 13:45:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:55:00 ngày 26/09/2026 đến 14:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Trần Phán xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/09/2026 đến 16:30:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Thới Bình, ấp 1 xã Hồ Thị Kỷ tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:37:00 ngày 24/09/2026 đến 12:37:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:41:00 ngày 24/09/2026 đến 11:41:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Trí Phải tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:21:00 ngày 24/09/2026 đến 12:21:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Biển Bạch tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:42:00 ngày 24/09/2026 đến 14:42:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Biển Bạch tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:53:00 ngày 24/09/2026 đến 15:53:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Thới Bình tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:22:00 ngày 24/09/2026 đến 14:22:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Hộ NTCN Liêu Quang Sơn ấp 12, Xã Thới Bình, TỈNH CÀ MAU

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 10:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Kho Bac Mới Thới Bình ấp 1, Xã Thới Bình, TỈNH CÀ MAU

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trường THPT Thới Bình ấp 1, Xã Thới Bình, TỈNH CÀ MAU

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/09/2026 đến 13:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Thuế tỉnh Cà Mau (Thuế cơ sở 5 - TB) ấp 13, Xã Thới Bình, TỈNH CÀ MAU

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/09/2026 đến 14:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 ấp 1, Xã Thới Bình, TỈNH CÀ MAU

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/09/2026 đến 10:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công An Huyện Thới Bìnhn ấp 12, Xã Thới Bình, TỈNH CÀ MAU

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Hộ KDCT Nguyễn Hữu Kha ấp Xóm Mới , Xã Biển Bạch, TỈNH CÀ MAU

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 13:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công ty CP Vicom Việt Nam ấp Xóm Mới , Xã Biển Bạch, TỈNH CÀ MAU

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/09/2026 đến 15:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bằng, Xã Biển Bạch, TỈNH CÀ MAU

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Cái Bát, Xã Hồ Thi Kỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 7, ấp 9, xã Thới Bình, ấp 1 xã Hồ Thị Kỹ, ấp 5 xã Khánh An, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thới Bình, một phần xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/09/2026 đến 17:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/09/2026 đến 16:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Tân

KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Hưng Hiệp, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:10:00 ngày 24/09/2026 đến 11:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khách hàng Ấp Cái Bát, Kiến Vàng A, ấp Kiến Vàng B, ấp Hưng Hiệp, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khách hàng xã Phú Tân, xã Nguyễn Việt Khái, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/09/2026 đến 16:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khách hàng Ấp Hưng Hiệp xã Nguyễn Việt Khái , tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/09/2026 đến 11:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Dân Quân, ấp Hiệp Thành, ấp Bào Chấu, ấp Thứ Vải, ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/09/2026 đến 16:30:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

KHU VỰC: Một phần ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Ông Đinh, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Chợ Thủ , xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tắc Biển, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 09:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tiến, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 10:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Tắc Biển, ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Gốc, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Tân Ân và một phần xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Tiến, xã Tân Ân; một phần ấp Xẻo Lá, ấp Xưởng Tiện, ấp Tắc Biển, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Cắt MCCB trạm Viên An 101 trụ 54/482/11T tuyến 471RG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/09/2026 đến 16:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện