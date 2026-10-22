Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 22 - 25/10/2026: Tăng số lượng khu dân cư bị cúp điện

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 22 - 25/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 22 - 25/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 22 - 25/10/2026

Lịch cúp điện Tân Thành

KHU VỰC: Một phần đường Lý Văn Lâm phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Kinh Nàng Huy phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Hộ Kinh Doanh Cá Thể Lâm Văn Long phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 09:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng NDTN Tỷ Phúc phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Hộ Nuôi Tôm CN Nguyễn Văn Gìn phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Đèn Đường Nguyễn Trãi 3 phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/10/2026 đến 12:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Đèn Đường Nguyễn Trãi 2 phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 22/10/2026 đến 13:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Đặng Văn Hữu phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 09:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng HKD Cá Thể Nguyễn Văn Thả phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/10/2026 đến 10:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Hộ Kinh Doanh Cá Thể Tô Minh Hén phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/10/2026 đến 11:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Ban Kinh tế Cà Mau phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/10/2026 đến 12:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Công Ty Thanh Sơn phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 23/10/2026 đến 13:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Phường Hòa Thành, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần đường Ngô Gia Tự Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 09:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Phan Bội Châu, đường Nguyễn Thái Học, , An Dương Vương, Chợ Phường 7 đường Sư Vạn Hạnh , đường Hồ Trung Thành, một phần đường Quang Trung, một phần đường Lý Thường Kiệt, Lưu Tấn Tài, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 13:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Huỳnh Cẩm Chương Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/10/2026 đến 10:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Bộ Chỉ Huy QS Tỉnh CM(Kho Dầu) Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/10/2026 đến 11:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Hội VH-NT Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/10/2026 đến 12:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng PCCC Cứu Nạn Cứu Hộ Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/10/2026 đến 13:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo, Tô Hiến Thành, Mạc Đỉnh Chi, Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Nước

KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện toàn bộ xã Hưng Mỹ, xã Tân Hưng tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/10/2026 đến 17:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện toàn bộ xã Cái Nước, xã Tân Hưng tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 7,5MW.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/10/2026 đến 17:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện toàn bộ xã Cái Nước, xã Tân Hưng tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/10/2026 đến 17:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Xã Hưng Mỹ, xã Tân Hưng và một phần xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/10/2026 đến 17:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện toàn bộ xã Cái Nước Trân tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/10/2026 đến 17:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Năm Căn

KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nẩy, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Lớn Trong, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

KHU VỰC: Khóm Tắc Thủ Phường lý Văn Lâm, một phần ấp Trần Độ, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Xã Trần Văn Thời, xã Khánh Hưng, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 17:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Xã Sông Đốc, một phần ấp Vàm Xáng, xã Phú Mỹ, ấp Đường Cày, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 17:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Xã Trần Văn Thời, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 17:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Xã Sông Đốc, xã Khánh Hưng, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 17:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Xã Trần Văn Thời, một phần xã Lương Thế Trân, một phần xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 17:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 17:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Xã Trần Văn Thời, một phần xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 17:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Ông Tự, Cái Rắn, Phú Hưng, Rạch Mũi, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện U Minh

KHU VỰC: Một phần ấp 07, 08, 09 xã Nguyễn Phích ( Khu Hành Chính) , Một phần các ấp 11, 12, 13 , 15, 16 xã Khánh Lâm, một phần các ấp Cái Tàu, Lung Sen, Lung Vườn xã U Minh tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 14 xã Khánh Lâm, một phần ấp 6 xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Điền, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Mạch Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/10/2026 đến 09:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Bùi Văn Chiến

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hồng, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/10/2026 đến 11:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Điền, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 22/10/2026 đến 13:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Lê Thị Nhan

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 22/10/2026 đến 12:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 13:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/10/2026 đến 15:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Ngô Thị Bé

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/10/2026 đến 14:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Quý, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/10/2026 đến 10:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Quý, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 23/10/2026 đến 13:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hiệp, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 15:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hiệp, Phú Quý, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Củ, Lung Vinh, Kinh giữa xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/10/2026 đến 16:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Đầm Dơi. Xã Tân Tiến. Xã Quách Phầm và toàn bộ xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/10/2026 đến 16:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

KHU VỰC: Một phần ấp Cái Bát, Xã Hồ Thi Kỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Cái Bát, Xã Hồ Thi Kỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 12:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Trí Phải tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một Phần ấp Đường Đào Xã Hồ Thị Kỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một Phần ấp Đường Đào Xã Hồ Thị Kỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Lacua xã Biển Bạch, ấp Trí Lực xã Trí Phải tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thới Bình, một phần ấp cái sắn, ấp Huỳnh nuôi xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 16:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 1, Xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Miểu xã Tân Lộc ấp 5, 6 xã Tân Lộc và ấp 2, ấp Đầu Nai, ấp Giao Khẩu xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/10/2026 đến 12:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Tân

KHU VỰC: Một phần khách hàng xã Phú Tân, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/10/2026 đến 16:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Tân Quảng, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khách hàng xã Phú Tân, xã Nguyễn Việt Khái, xã Phú Mỹ tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 17:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

KHU VỰC: Một phần xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Xẻo Lá, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/10/2026 đến 12:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Ông Định, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 13:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Kênh Ba, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/10/2026 đến 13:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp