Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 15 - 18/10/2026: Hàng loạt khu dân cư và tuyến đường sẽ bị cúp điện

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 15 - 18/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 15 - 18/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 15 - 18/10/2026

Lịch cúp điện Tân Thành

KHU VỰC: Một phần đường Lê Hồng Phong, Võ Thị Hồng, Nguyễn Công Trú Nội bộ Cảng Cá, Cty Khai thác DV Thuỷ Sản, Đông Lạnh Thanh Đoàn, Xí Nghiệp Gỗ, Khu Dân cư Thanh Đoàn, một phần đường Cao Thắng, Khu Đông Lạnh II JOTOCO, CAMIMEX, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần đường Kênh Thống Nhất Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Cty TNHH Năng Lượng Xanh Khánh Ngọc Pphường Hoà Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/10/2026 đến 10:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Tổng Kho Xăng Dầu phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/10/2026 đến 11:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Cty CP CB Thủy Sản XNK Minh Cường phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 15/10/2026 đến 12:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng NTCN Nguyễn Ngọc Trân phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 15/10/2026 đến 13:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Cà Mau phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 14:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần, đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Du, Huỳnh Ngọc Điệp, Nguyễn Thái Bình, Tôn Đức Thắng, 3 Tháng 2, Trần Bình Trọng, Trần Quang Khải, Nguyễn Việt Khái, Khu C1, Lê Hoàng Thá Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Kinh Bàu Thúi Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phhần Kinh Nàng Huy phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khóm Ba Dinh, phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/10/2026 đến 10:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng NTCN Công Ty TNHH DV TM Nguyên Hương phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/10/2026 đến 11:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Tôn Hoa Sen ( Cty Vạn Tiến) phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/10/2026 đến 12:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng KTNN ( Trung Tâm NSVS MT Cà Mau) phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 16/10/2026 đến 13:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng CTy TNHH Tôn Hòa Thịnh phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Thư Viện Tỉnh phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 09:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Quản Lộ Phụng Hiệp, Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 14:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Kênh Thống Nhất phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Trung Tâm Phát Sóng Truyền Hình phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/10/2026 đến 10:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Quản Lộ Phụng Hiệp, Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/10/2026 đến 12:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Trường Mầm Non Tư Thục Hoàng Tâm phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/10/2026 đến 11:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Sở Văn Hoá Thông Tin phườngTân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/10/2026 đến 12:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ khách hàng NC-TS-XK (PV Nghiên Cứu T/Sản Nam Sông Hậu) phườngTân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 17/10/2026 đến 13:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nội bộ Khu Lâm Viên và Khu Dân Cư Tỉnh Đoàn đường Lý Văn Lâm Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/10/2026 đến 16:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Nước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 15 – 18/2026.

Lịch cúp điện Năm Căn

KHU VỰC: Một phần xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Lớn Ngoài, ấp Hàng Vịnh, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Hàng Vịnh, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/10/2026 đến 14:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Hàng Vịnh, ấp Cái Nai, ấp 3, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/10/2026 đến 16:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Hàng Vịnh, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/10/2026 đến 16:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Minh I, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Cái Rắn, ấp Phú Hưng, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Trạm KH Thiên Thanh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Lung Tràm xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/10/2026 đến 16:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện U Minh

KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 14 xã Khánh Lâm, một phần ấp 6 xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Đầm Dơi; một phần ấp Tân Điền, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/10/2026 đến 12:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 1, 4, ấp Tân Khánh, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/10/2026 đến 12:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Hoà Đức, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/10/2026 đến 15:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/10/2026 đến 16:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Toàn bộ xã Tân Tiến, một Phần ấp Tân An xã Tân Thuận, một phần ấp Tân Thành xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/10/2026 đến 16:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Trần Phán xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/10/2026 đến 16:30:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/10/2026 đến 16:30:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một Phần ấp Đường Đào Xã Hồ Thị Kỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khách hàng trạm Giao Khẩu, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Trí Phải, xã Tân Lộc tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Biển Bạch tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 7, ấp 9, xã Thới Bình, ấp 1 xã Hồ Thị Kỹ, ấp 5 xã Khánh An, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Thới Bình, xã Hồ Thị Kỷ, xã Tân Lộc tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 12:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thới Bình, một phần xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khách hàng trạm Vàm Cây Mướp, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 12:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng trạm Kinh 2 Ngó, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tapasa 2, Ấp Nhà Máy xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/10/2026 đến 16:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Tân

KHU VỰC: Ấp Tân Quảng, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Đất Sét, Ấp Vàm Đình, Ấp Lung Môn, Ấp Trống Vàm xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

KHU VỰC: Một phần ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Gốc, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Không mất điện khách hàng (do đã chuyển tải sau DS 474NH-7/02)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/10/2026 đến 16:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/10/2026 đến 16:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Chợ Thủ, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/10/2026 đến 16:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện