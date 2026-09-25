Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 25 - 27/9/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối nhiều khách hàng để phục vụ sửa chữa

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 25 - 27/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 25 - 27/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 25 - 27/9/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu

KHU VỰC: Khu tập thể kho Tiến Đạt - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 13:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khóm 8, Rạch Thăng, Vĩnh An, Giáp Nước - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khóm 8, Rạch Thăng - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khóm 8, Vĩnh An, Rạch Thăng, Giáp Nước, Kim Cấu, Công Điền, An Trạch Đông, Thào Lạng, Bờ Xáng - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giá Rai

KHU VỰC: Ấp Xóm Mới - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 15:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khóm 1, 2 - phường Giá Rai; Khóm 3 - phường Láng Tròn;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 15:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khóm 4, 5 - phường Giá Rai;

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 16:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khóm Phong Thạnh, 22, 23, 24, 25 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 16:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

KHU VỰC: Ấp Nam Hưng, Thạnh Hưng 1 - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 11:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Nam Hưng, Thạnh Hưng 1, Vĩnh Hưng, Trung Hưng - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/09/2026 đến 15:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Cái Dầy, Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi, Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 15:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Quốc Kỷ - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 15:30:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phước Long

KHU VỰC: Ấp Ninh Phước - xã Ninh Quới; Ấp Long Hòa, Long Hải, Long Hậu - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 16:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Xã Vĩnh Phước, Phong Hiệp; Ấp Chủ Chọt, Thống Nhất, Nhà Lầu I, Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp 21 - phường Láng Tròn Xã Vĩnh Phước, Phong Hiệp; Ấp Chủ Chọt, Thống Nhất, Nhà Lầu I, Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp 21 - phường Láng Tròn Ấp Long Hòa, Long Hải - xã Phước Long; Ấp Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 14:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Dân

KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Trèm Trẹm - xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Bà Ai, Bình Dân - xã Hồng Dân; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 16:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Xã Ninh Quới; Ấp Ninh An, Vĩnh An, Ấp Ninh Hòa, Ninh Thạnh, Tà Ky, Tà Óc, Tà Ben - xã Hồng Dân; Ấp Mỹ 1, Vĩnh Phú A - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 15:30:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Trèm Trẹm, Đầu Sấu, Bà Ai, Bình Dân, Lộc Ninh - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 14:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

KHU VỰC: Ấp 1, 2, Hiệp Điền, Mỹ Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/09/2026 đến 08:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp 1, Văn Đức, Anh Dũng, Lung Lá, Hoàng Minh - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Canh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào; Ấp Doanh Điền, Diêm Điền - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp 1, 2, Hiệp Điền, Mỹ Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/09/2026 đến 08:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Cây Giang, Rạch Rắn - xã Long Điền; Ấp 4 - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 14:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khóm 4, 5 - phường Giá Rai; Ấp Cây Giang, Rạch Rắn, Hòa Thạnh - xã Long Điền; Ấp 3 - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/09/2026 đến 09:30:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp 1, 2 - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 10:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

KHU VỰC: Ấp 14, 17, 19, 20, Đồng Lớn 1, Đồng Lớn 2 - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 25/09/2026 đến 14:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Kiểm tra xử lý tiếp xúc, kết hợp thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 thiết bị trạm Vĩnh Mỹ B T19 trụ 476BL/205/81/12, Vĩnh Mỹ B T20 trụ 476BL/205/81/29 tuyến 476BL.2.3; FCO trụ 476BL/205/81/11/01, trạm Vĩnh Mỹ B T21A trụ 476BL/205/81/11/07, Vĩnh Mỹ B T21 trụ 476BL/205/81/11/13 tuyến 476BL.2.3.1

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp 15A, Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, Thị Trấn A, Chùa Phật, Cái Tràm B, Láng Giài, Láng Giài A, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Thạnh, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu; Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 06:50:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp 15A, Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, Thị Trấn A, Chùa Phật, Cái Tràm B, Láng Giài, Láng Giài A, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Thạnh, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu; Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 06:50:00 ngày 26/09/2026 đến 11:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mẫu, Vĩnh Thạnh, Toàn Thắng, 13, Cây Gừa, 12 - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Tiến - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:10:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Tân Tiến - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 17:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp